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В Британии испугались российской ракеты, способной уничтожить Техас
В Британии испугались российской ракеты, способной уничтожить Техас
Журналист британского издания Daily Mail Уилл Стюарт написал о новейшей российской ракете РС-28 "Сармат", которую испытают в 2021 году. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T22:19
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нато
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великобритания
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Журналист британского издания Daily Mail Уилл Стюарт написал о новейшей российской ракете РС-28 "Сармат", которую испытают в 2021 году.Ожидается, что запуск пройдет на фоне самой высокой со времен холодной войны напряженности в отношениях России и Запада, говорится в публикации.Межконтинентальную ракету РС-28 на Западе назвали "Сатана-2". Она заменит самую мощную в мире МБР "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В).
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россия, сармат (ракета), нато, англия, великобритания, сша

В Британии испугались российской ракеты, способной уничтожить Техас

22:19 05.05.2021 (обновлено: 22:45 05.05.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗагрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний
Загрузка баллистической ракеты Сармат перед пуском во время испытаний - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Журналист британского издания Daily Mail Уилл Стюарт написал о новейшей российской ракете РС-28 "Сармат", которую испытают в 2021 году.
Ожидается, что запуск пройдет на фоне самой высокой со времен холодной войны напряженности в отношениях России и Запада, говорится в публикации.

"Новое смертельное гиперзвуковое оружие способно обойти противоракетную оборону США и уничтожить территорию размером с Техас или Англию", — пишет автор.

Межконтинентальную ракету РС-28 на Западе назвали "Сатана-2". Она заменит самую мощную в мире МБР "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В).
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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РоссияСармат (ракета)НАТОАнглияВеликобританияСША
 
 
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