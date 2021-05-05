https://ria.ru/20210505/raketa-1731243775.html
В Британии испугались российской ракеты, способной уничтожить Техас
В Британии испугались российской ракеты, способной уничтожить Техас
Журналист британского издания Daily Mail Уилл Стюарт написал о новейшей российской ракете РС-28 "Сармат", которую испытают в 2021 году. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T22:19
2021-05-05T22:19
2021-05-05T22:45
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Журналист британского издания Daily Mail Уилл Стюарт написал о новейшей российской ракете РС-28 "Сармат", которую испытают в 2021 году.Ожидается, что запуск пройдет на фоне самой высокой со времен холодной войны напряженности в отношениях России и Запада, говорится в публикации.Межконтинентальную ракету РС-28 на Западе назвали "Сатана-2". Она заменит самую мощную в мире МБР "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В).
https://ria.ru/20210106/sarmat-1592132756.html
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россия, сармат (ракета), нато, англия, великобритания, сша