https://ria.ru/20210505/raketa-1731209003.html
Эксперт оценил риск падения китайской ракеты "Чанчжэн-5" на Россию
Эксперт оценил риск падения китайской ракеты "Чанчжэн-5" на Россию
Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин оценил риск падения китайской ракеты "Чанчжэн-5"... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:57
2021-05-05T15:57
2021-05-05T15:57
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андрей ионин
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин оценил риск падения китайской ракеты "Чанчжэн-5" на Россию. Об этом он рассказал в эфире НСН.Специалист объяснил, что к Земле приближается ступень ракеты, которая сгорит при входе в атмосферу. По его словам, такое происходит постоянно и этому можно вообще не придавать значения. Никакой угрозы для Земли ракета не представляет, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210505/raketa-1731194170.html
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