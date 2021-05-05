https://ria.ru/20210505/raketa-1731209003.html

Эксперт оценил риск падения китайской ракеты "Чанчжэн-5" на Россию

Эксперт оценил риск падения китайской ракеты "Чанчжэн-5" на Россию

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин оценил риск падения китайской ракеты "Чанчжэн-5"... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:57

2021-05-05T15:57

2021-05-05T15:57

россия

космос

земля

андрей ионин

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин оценил риск падения китайской ракеты "Чанчжэн-5" на Россию. Об этом он рассказал в эфире НСН.Специалист объяснил, что к Земле приближается ступень ракеты, которая сгорит при входе в атмосферу. По его словам, такое происходит постоянно и этому можно вообще не придавать значения. Никакой угрозы для Земли ракета не представляет, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210505/raketa-1731194170.html

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2021

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россия, космос, земля, андрей ионин