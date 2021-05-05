https://ria.ru/20210505/raketa-1731194170.html

Пентагон заявил о риске падения китайской ракеты "Чанчжэн-5" на Землю

Пентагон заявил о риске падения китайской ракеты "Чанчжэн-5" на Землю

Обломки китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5") могут упасть на Землю через несколько дней, сообщил телеканалу CNN представитель Пентагона РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:12

2021-05-05T14:12

2021-05-05T15:24

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Обломки китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5") могут упасть на Землю через несколько дней, сообщил телеканалу CNN представитель Пентагона Майк Ховард.По его словам, ракета должна войти в атмосферу планеты приблизительно 8 мая, однако определить место возможного падения можно будет только за несколько часов до события. Сейчас это невозможно из-за высокой скорости носителя."Я не считаю, что нужно принимать какие-либо меры предосторожности. Риск того, что будет нанесен какой-то ущерб или что кто-то пострадает, довольно мал. Это нельзя исключить полностью, но это очень маловероятно. Поэтому не стоит лишать себя сна из-за этого", — объяснил Ховард. Он подчеркнул, что американское Минобороны внимательно отслеживает траекторию движения ракеты.Ракета-носитель "Чанчжэн-5" — основа всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле прошлого года с ее помощью успешно запустили первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу — 1"). А в конце апреля "Чанчжэн-5" вывела на орбиту модуль китайской космической станции "Тяньгун". На ее строительство уйдет примерно год.

https://ria.ru/20210409/kosmos-1727640005.html

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земля, марс, космос - риа наука, министерство обороны сша, китай