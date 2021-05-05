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Эксперт оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2"
Эксперт оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2"
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2". Его цитирует газета "Взгляд". РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:31
2021-05-05T16:13
игорь юшков
россия
северный поток — 2
бундестаг германии
москва
германия
берлин (город)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2". Его цитирует газета "Взгляд".Специалист допустил, что в Берлине есть политические силы, которые на предстоящих выборах в бундестаг попытаются набрать очки на теме противодействия Москве и выскажутся против строительства газопровода.Он уточнил, что проект планируют завершить еще до выборов в немецкий парламент."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и Польша.
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игорь юшков, россия, северный поток — 2, бундестаг германии, москва, германия, берлин (город)

Эксперт оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2"

15:31 05.05.2021 (обновлено: 16:13 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 5 мая РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2". Его цитирует газета "Взгляд".
Специалист допустил, что в Берлине есть политические силы, которые на предстоящих выборах в бундестаг попытаются набрать очки на теме противодействия Москве и выскажутся против строительства газопровода.
"Однако надо понимать, что проект реализуется не по чьей-то политической воле, а в соответствии с европейским законодательством, где четко регламентируется, какие документы нужно собрать на строительство газопровода и как его нужно строить", — объяснил Юшков.
Он уточнил, что проект планируют завершить еще до выборов в немецкий парламент.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и Польша.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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Игорь ЮшковРоссияСеверный поток — 2Бундестаг ГерманииМоскваГерманияБерлин (город)
 
 
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