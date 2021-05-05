Эксперт оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2"
15:31 05.05.2021 (обновлено: 16:13 05.05.2021)
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2". Его цитирует газета "Взгляд".
Специалист допустил, что в Берлине есть политические силы, которые на предстоящих выборах в бундестаг попытаются набрать очки на теме противодействия Москве и выскажутся против строительства газопровода.
"Однако надо понимать, что проект реализуется не по чьей-то политической воле, а в соответствии с европейским законодательством, где четко регламентируется, какие документы нужно собрать на строительство газопровода и как его нужно строить", — объяснил Юшков.
Он уточнил, что проект планируют завершить еще до выборов в немецкий парламент.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и Польша.