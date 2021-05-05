https://ria.ru/20210505/potok-1731204916.html

Эксперт оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2"

Эксперт оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2"

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2". Его цитирует газета "Взгляд". РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:31

2021-05-05T15:31

2021-05-05T16:13

игорь юшков

россия

северный поток — 2

бундестаг германии

москва

германия

берлин (город)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил риск отказа Германии от "Северного потока — 2". Его цитирует газета "Взгляд".Специалист допустил, что в Берлине есть политические силы, которые на предстоящих выборах в бундестаг попытаются набрать очки на теме противодействия Москве и выскажутся против строительства газопровода.Он уточнил, что проект планируют завершить еще до выборов в немецкий парламент."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и Польша.

https://ria.ru/20210504/ugroza-1731101767.html

россия

москва

германия

берлин (город)

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игорь юшков, россия, северный поток — 2, бундестаг германии, москва, германия, берлин (город)