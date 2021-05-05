https://ria.ru/20210505/pomosch-1731178072.html

Помощь семьям со школьниками выплатят до 17 августа

Помощь семьям со школьниками выплатят до 17 августа

Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной финансовой помощи. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:48

2021-05-05T11:48

2021-05-05T13:09

россия

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

пенсионный фонд рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bf6030c51acefc9025adf6300273004.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной финансовой помощи.Пособия неполным семьям с детьми, беременным, а также единовременную выплату — десять тысяч рублей — родителям школьников перечислят до 17 августа.В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами, а также о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.Помимо этого, глава государства поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме, а беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/mintruda-1729310426.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), пенсионный фонд рф, общество