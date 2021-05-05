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Помощь семьям со школьниками выплатят до 17 августа
Помощь семьям со школьниками выплатят до 17 августа
Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной финансовой помощи. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:48
2021-05-05T13:09
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной финансовой помощи.Пособия неполным семьям с детьми, беременным, а также единовременную выплату — десять тысяч рублей — родителям школьников перечислят до 17 августа.В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами, а также о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.Помимо этого, глава государства поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме, а беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц.
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россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), пенсионный фонд рф, общество

Помощь семьям со школьниками выплатят до 17 августа

11:48 05.05.2021 (обновлено: 13:09 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной финансовой помощи.
Пособия неполным семьям с детьми, беременным, а также единовременную выплату — десять тысяч рублей — родителям школьников перечислят до 17 августа.
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами, а также о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.
Помимо этого, глава государства поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме, а беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 15:39
Глава Минтруда озвучил основные шаги для получения выплат на школьников
 
РоссияМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Пенсионный фонд РФОбщество
 
 
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