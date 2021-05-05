https://ria.ru/20210505/podlodka-1731232952.html
Флот получит новейшую подлодку "Казань" 7 мая
Флот получит новейшую подлодку "Казань" 7 мая
Головная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" войдет в состав Военно-морского флота России 7 мая, сообщили в департаменте... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T19:29
2021-05-05T19:29
2021-05-05T20:00
апл "ясень-м"
николай евменов
новое оружие россии
россия
северное машиностроительное предприятие
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил будниченко
алексей рахманов
севмаш
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Головная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" войдет в состав Военно-морского флота России 7 мая, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Церемония пройдет под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова в Северодвинске — на предприятии "Севмаш", где построили субмарину. Там же зачитают приказ главнокомандующего о зачислении подводной лодки в состав флота. Приемный акт по успешным испытаниям "Казани" уже утвердили.Изначально подлодку должны были передать ВМФ в 2019 году. Однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись — и передачу АПЛ перенесли сначала на 2020 год, а затем на 2021-й.Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов ранее заявил РИА Новости, что больше переносов не будет и лодка войдет в состав флота до конца 2021 года.Следующую подлодку в серии — "Новосибирск" — спустили на воду в конце 2019 года, чтобы по планам передать ВМФ в 2020-м, однако и этого не произошло. Евменов, в свою очередь, сказал, что обе субмарины должны войти в состав флота в 2021 году.В то же время строительство остальных подлодок не отстает от графика, отметил в комментарии агентству гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.Атомные подводные крейсеры "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили 20 июля 2020 года. Как говорил РИА Новости Рахманов, их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.В составе ВМФ есть подлодка "Северодвинск", построенная по аналогичному, но не модернизированному проекту 885 "Ясень".
https://ria.ru/20210324/korabli-1602696626.html
https://ria.ru/20210324/podlodka-1602570481.html
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апл "ясень-м", николай евменов, россия, северное машиностроительное предприятие, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил будниченко, алексей рахманов, севмаш, вмф рф, безопасность
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Головная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" войдет в состав Военно-морского флота России
7 мая, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны
.
Церемония пройдет под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова
в Северодвинске — на предприятии "Севмаш", где построили субмарину. Там же зачитают приказ главнокомандующего о зачислении подводной лодки в состав флота. Приемный акт по успешным испытаниям "Казани" уже утвердили.
Изначально подлодку должны были передать ВМФ в 2019 году. Однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись — и передачу АПЛ перенесли сначала на 2020 год, а затем на 2021-й.
Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов
ранее заявил РИА Новости, что больше переносов не будет и лодка войдет в состав флота до конца 2021 года.
Следующую подлодку в серии — "Новосибирск" — спустили на воду в конце 2019 года, чтобы по планам передать ВМФ в 2020-м, однако и этого не произошло. Евменов, в свою очередь, сказал, что обе субмарины должны войти в состав флота в 2021 году.
В то же время строительство остальных подлодок не отстает от графика, отметил в комментарии агентству гендиректор "Севмаша
" Михаил Будниченко
.
Атомные подводные крейсеры "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили 20 июля 2020 года. Как говорил РИА Новости Рахманов, их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.
В составе ВМФ есть подлодка "Северодвинск", построенная по аналогичному, но не модернизированному проекту 885 "Ясень".