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Обновленную скульптуру зайца вернули к Петропавловской крепости
Обновленную скульптуру зайца вернули к Петропавловской крепости
Обновленную скульптуру зайца вернули к Иоанновскому мосту, ведущему в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:17
2021-05-05T15:17
санкт-петербург
мостотрест
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Обновленную скульптуру зайца вернули к Иоанновскому мосту, ведущему в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба учреждения "Мостотрест".Скульптуру зайца демонтировали в марте из-за подготовки ледорезов Иоанновского моста к ремонту. Из-за ледовой нагрузки ледорезы накренились, часть свай существенно повредилась. В ходе работ планируется вернуть ледорезы в проектное положение, а также заменить поврежденные сваи на новые. Также привели в порядок и скульптуру зайца - его почистили и покрасили."Пятого мая на свое место вернулся самый знаменитый заяц Петербурга. Памятник зверьку на один из ледорезов Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость, после ремонта вернули сотрудники СПб ГБУ "Мостотрест", - говорится в сообщении.Уже восстановлены четыре ледореза из восьми. Все работы по ремонту планируется завершить до конца мая.Памятник зайцу был открыт в 2003 году в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга, он является своеобразной данью топонимической легенде Заячьего острова. Его установка была приурочена к окончанию реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста. Авторами проекта стали петербургский скульптор Владимир Петровичев и архитектор Сергей Петченко.Принято считать, что заяц у Петропавловской крепости исполняет желания: на его постамент кидают мелочь, и если монетка остается на свае возле памятника, то желание сбудется.
https://realty.ria.ru/20190730/1557014006.html
https://ria.ru/20181012/1530514859.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, мостотрест

Обновленную скульптуру зайца вернули к Петропавловской крепости

15:17 05.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Interfase / Скульптура зайца у Иоанновского моста в Санкт-Петербурге
Скульптура зайца у Иоанновского моста в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Interfase /
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Обновленную скульптуру зайца вернули к Иоанновскому мосту, ведущему в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба учреждения "Мостотрест".
Скульптуру зайца демонтировали в марте из-за подготовки ледорезов Иоанновского моста к ремонту. Из-за ледовой нагрузки ледорезы накренились, часть свай существенно повредилась. В ходе работ планируется вернуть ледорезы в проектное положение, а также заменить поврежденные сваи на новые. Также привели в порядок и скульптуру зайца - его почистили и покрасили.
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"Пятого мая на свое место вернулся самый знаменитый заяц Петербурга. Памятник зверьку на один из ледорезов Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость, после ремонта вернули сотрудники СПб ГБУ "Мостотрест", - говорится в сообщении.
Уже восстановлены четыре ледореза из восьми. Все работы по ремонту планируется завершить до конца мая.
Памятник зайцу был открыт в 2003 году в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга, он является своеобразной данью топонимической легенде Заячьего острова. Его установка была приурочена к окончанию реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста. Авторами проекта стали петербургский скульптор Владимир Петровичев и архитектор Сергей Петченко.
Принято считать, что заяц у Петропавловской крепости исполняет желания: на его постамент кидают мелочь, и если монетка остается на свае возле памятника, то желание сбудется.
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