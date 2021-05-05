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Надзорный орган проверит работу Пентагона с сообщениями об НЛО
Надзорный орган проверит работу Пентагона с сообщениями об НЛО
Надзорный орган министерства обороны США изучит, как ведомство обрабатывало сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО), следует из записки представителя... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T10:09
2021-05-05T10:39
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
сша
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Надзорный орган министерства обороны США изучит, как ведомство обрабатывало сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО), следует из записки представителя Пентагона на сайте американского военного ведомства."Цель этой оценки - определить степень, в которой министерство обороны предпринимало действия по вопросам неопознанных летающих объектов. Мы можем пересмотреть цель по мере проведения оценки…", - говорится в записке помощника генерального инспектора по вопросам надзора и по проведению оценок в сфере космоса, разведки и инженерии Рэндольфа Стоуна.Предполагается, что проверка начнется в мае и пройдет в ряде структур минобороны.По данным канала CNN, в июне Национальная разведка США и другие ведомства должны предоставить конгрессу "несекретные" отчеты об НЛО.В августе 2020 года министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы по исследованию НЛО. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США.В конце апреля 2020 года Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других - в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС. Позднее ВМС США опубликовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о произошедших в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года встречах с НЛО.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/nlo-1727100990.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/nlo-1598840579.html
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РИА Новости
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военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сша, в мире

Надзорный орган проверит работу Пентагона с сообщениями об НЛО

10:09 05.05.2021 (обновлено: 10:39 05.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Надзорный орган министерства обороны США изучит, как ведомство обрабатывало сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО), следует из записки представителя Пентагона на сайте американского военного ведомства.
"Цель этой оценки - определить степень, в которой министерство обороны предпринимало действия по вопросам неопознанных летающих объектов. Мы можем пересмотреть цель по мере проведения оценки…", - говорится в записке помощника генерального инспектора по вопросам надзора и по проведению оценок в сфере космоса, разведки и инженерии Рэндольфа Стоуна.
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Предполагается, что проверка начнется в мае и пройдет в ряде структур минобороны.
По данным канала CNN, в июне Национальная разведка США и другие ведомства должны предоставить конгрессу "несекретные" отчеты об НЛО.
В августе 2020 года министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы по исследованию НЛО. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США.
В конце апреля 2020 года Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других - в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС. Позднее ВМС США опубликовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о произошедших в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года встречах с НЛО.
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