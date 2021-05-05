Надзорный орган проверит работу Пентагона с сообщениями об НЛО
10:09 05.05.2021 (обновлено: 10:39 05.05.2021)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Надзорный орган министерства обороны США изучит, как ведомство обрабатывало сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО), следует из записки представителя Пентагона на сайте американского военного ведомства.
"Цель этой оценки - определить степень, в которой министерство обороны предпринимало действия по вопросам неопознанных летающих объектов. Мы можем пересмотреть цель по мере проведения оценки…", - говорится в записке помощника генерального инспектора по вопросам надзора и по проведению оценок в сфере космоса, разведки и инженерии Рэндольфа Стоуна.
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Предполагается, что проверка начнется в мае и пройдет в ряде структур минобороны.
По данным канала CNN, в июне Национальная разведка США и другие ведомства должны предоставить конгрессу "несекретные" отчеты об НЛО.
В августе 2020 года министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы по исследованию НЛО. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США.
В конце апреля 2020 года Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других - в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС. Позднее ВМС США опубликовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о произошедших в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года встречах с НЛО.
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