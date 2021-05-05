https://ria.ru/20210505/parad-1731176261.html

Над Москвой прошла авиационная тренировка парада

Над Москвой прошла авиационная тренировка парада

Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы, передаёт корреспондент... РИА Новости, 05.05.2021

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су-30см

день победы

парад победы

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москва

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Над Красной площадью прошёл парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале прошли три тяжелых вертолёта Ми-26, за ними прошли пятёрки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.После в небе появились группы самолётов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе "заправщик" Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С, следом четвёрки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Причем группа из "стратега" Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые.Затем над столицей пролетели четвёрки новых авиационных комплексов - самолётов - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и истребителей 5-го поколения Су-57. После прошла эскадрилья из 10 самолётов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Предпоследним над Москвой пролетел "кубинский бриалинт" - единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Замыкали репетицию традиционно шесть штурмовиков Су-25, которые 9 мая выпустят дыма в цветах российского флага.Как уточнили ранее в Минобороны РФ, все полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.По данным РИА Новости, следующий тренировочный пролёт авиации над Москвой и Красной площадью состоится 7 мая, в рамках генеральной репетиции парада.В параде, который состоится 9 мая на Красной площади Москвы, также примут участие более 12 тысяч военных и 190 единиц вооружения, военной и специальной техники. Первыми по площади пройдут пешие расчёты, затем механизированная колонна, авиация завершит парад.

https://ria.ru/20210430/parad-1730660035.html

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Авиационная тренировка парада Победы в небе над Москвой Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. 2021-05-05T11:31 true PT0M38S

Ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Кадры Минобороны Вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади российской столицы с участием пеших расчетов и колонны военной техники. Минобороны распространило видео репетиции. По данным Минобороны, в рамках тренировки по Красной площади прошли 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. 2021-05-05T11:31 true PT1M49S

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