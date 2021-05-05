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Над Москвой прошла авиационная тренировка парада
Над Москвой прошла авиационная тренировка парада
Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы, передаёт корреспондент... РИА Новости, 05.05.2021
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су-30см
день победы
парад победы
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москва
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Над Красной площадью прошёл парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале прошли три тяжелых вертолёта Ми-26, за ними прошли пятёрки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.После в небе появились группы самолётов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе "заправщик" Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С, следом четвёрки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Причем группа из "стратега" Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые.Затем над столицей пролетели четвёрки новых авиационных комплексов - самолётов - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и истребителей 5-го поколения Су-57. После прошла эскадрилья из 10 самолётов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Предпоследним над Москвой пролетел "кубинский бриалинт" - единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Замыкали репетицию традиционно шесть штурмовиков Су-25, которые 9 мая выпустят дыма в цветах российского флага.Как уточнили ранее в Минобороны РФ, все полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.По данным РИА Новости, следующий тренировочный пролёт авиации над Москвой и Красной площадью состоится 7 мая, в рамках генеральной репетиции парада.В параде, который состоится 9 мая на Красной площади Москвы, также примут участие более 12 тысяч военных и 190 единиц вооружения, военной и специальной техники. Первыми по площади пройдут пешие расчёты, затем механизированная колонна, авиация завершит парад.
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РИА Новости
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60
Авиационная тренировка парада Победы в небе над Москвой
Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
2021-05-05T11:31
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Ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Кадры Минобороны
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади российской столицы с участием пеших расчетов и колонны военной техники. Минобороны распространило видео репетиции. По данным Минобороны, в рамках тренировки по Красной площади прошли 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.
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су-30см, день победы, парад победы, миг-29, миг-31, москва, общество

Над Москвой прошла авиационная тренировка парада

11:31 05.05.2021 (обновлено: 12:52 05.05.2021)
 
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Над Красной площадью прошёл парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале прошли три тяжелых вертолёта Ми-26, за ними прошли пятёрки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.
После в небе появились группы самолётов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе "заправщик" Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С, следом четвёрки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Причем группа из "стратега" Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые.
Затем над столицей пролетели четвёрки новых авиационных комплексов - самолётов - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и истребителей 5-го поколения Су-57. После прошла эскадрилья из 10 самолётов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Предпоследним над Москвой пролетел "кубинский бриалинт" - единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Замыкали репетицию традиционно шесть штурмовиков Су-25, которые 9 мая выпустят дыма в цветах российского флага.
Как уточнили ранее в Минобороны РФ, все полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
По данным РИА Новости, следующий тренировочный пролёт авиации над Москвой и Красной площадью состоится 7 мая, в рамках генеральной репетиции парада.
В параде, который состоится 9 мая на Красной площади Москвы, также примут участие более 12 тысяч военных и 190 единиц вооружения, военной и специальной техники. Первыми по площади пройдут пешие расчёты, затем механизированная колонна, авиация завершит парад.
Военнослужащий на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 13:37
Т-34, "Тайфун", "Прорыв": репетиция парада Победы на Красной площади
 
Су-30СМДень ПобедыПарад ПобедыМиГ-29МиГ-31МоскваОбщество
 
 
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