https://ria.ru/20210505/pakistan-1731176494.html

В Пакистане четыре пограничника погибли при атаке боевиков

В Пакистане четыре пограничника погибли при атаке боевиков

Четыре пакистанских пограничника погибли и шесть пострадали при нападении боевиков на границе Пакистана и Афганистана, сообщает пакистанская межведомственная... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:31

2021-05-05T11:31

2021-05-05T11:31

белуджистан

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Четыре пакистанских пограничника погибли и шесть пострадали при нападении боевиков на границе Пакистана и Афганистана, сообщает пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).Отмечается, что пограничники в районе приграничного пакистанского города Зхоб в провинции Белуджистан попали в засаду террористов из Афганистана. Нападение произошло в среду, когда представители службы патрулировали границу вдоль ограждения."Четверо сотрудников пограничной службы приняли мученическую смерть, шестеро получили ранения. Служащие незамедлительно ответили на нападение", - говорится в заявлении пакистанской службы.Пострадавших доставили в медицинский центр крупнейшего города Белуджистана Кветта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/pakistan-1728403775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белуджистан, афганистан, пакистан, в мире