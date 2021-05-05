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В Пакистане четыре пограничника погибли при атаке боевиков
В Пакистане четыре пограничника погибли при атаке боевиков
Четыре пакистанских пограничника погибли и шесть пострадали при нападении боевиков на границе Пакистана и Афганистана, сообщает пакистанская межведомственная... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:31
2021-05-05T11:31
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Четыре пакистанских пограничника погибли и шесть пострадали при нападении боевиков на границе Пакистана и Афганистана, сообщает пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).Отмечается, что пограничники в районе приграничного пакистанского города Зхоб в провинции Белуджистан попали в засаду террористов из Афганистана. Нападение произошло в среду, когда представители службы патрулировали границу вдоль ограждения."Четверо сотрудников пограничной службы приняли мученическую смерть, шестеро получили ранения. Служащие незамедлительно ответили на нападение", - говорится в заявлении пакистанской службы.Пострадавших доставили в медицинский центр крупнейшего города Белуджистана Кветта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/pakistan-1728403775.html
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белуджистан, афганистан, пакистан, в мире

В Пакистане четыре пограничника погибли при атаке боевиков

11:31 05.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на этапе совместной учебной контртеррористической операции в условиях населённого пункта во время международных учений "Дружба-2019"
Военнослужащие на этапе совместной учебной контртеррористической операции в условиях населённого пункта во время международных учений Дружба-2019 - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Четыре пакистанских пограничника погибли и шесть пострадали при нападении боевиков на границе Пакистана и Афганистана, сообщает пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).
Отмечается, что пограничники в районе приграничного пакистанского города Зхоб в провинции Белуджистан попали в засаду террористов из Афганистана. Нападение произошло в среду, когда представители службы патрулировали границу вдоль ограждения.
"Четверо сотрудников пограничной службы приняли мученическую смерть, шестеро получили ранения. Служащие незамедлительно ответили на нападение", - говорится в заявлении пакистанской службы.
Пострадавших доставили в медицинский центр крупнейшего города Белуджистана Кветта.
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