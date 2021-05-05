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Почти 500 человек будут тушить лесные пожары на севере Красноярского края

Почти 500 человек будут тушить лесные пожары на севере Красноярского края

Почти 500 человек, среди которых парашютисты, десантники-пожарные краевого Лесопожарного центра и летчики-наблюдатели, будут тушить лесные пожары на севере... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:51

2021-05-05T14:51

2021-05-05T14:51

ан-2

александр усс

владимир путин

красноярский край

эвенкийский район

богучанский район

общество

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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Почти 500 человек, среди которых парашютисты, десантники-пожарные краевого Лесопожарного центра и летчики-наблюдатели, будут тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Ранее сообщалось, что с 2021 года в крае начнет работу межрегиональный лесопожарный центр "Север". Основная задача центра - ликвидация возгораний в труднодоступных территориях. Инициатором создания центра выступил губернатор Александр Усс. Проект одобрил президент России Владимир Путин."В новом пожароопасном сезоне обнаруживать и тушить пожары в лесах Красноярского края будут 460 парашютистов и десантников-пожарных краевого Лесопожарного центра, а также 46 летчиков-наблюдателей. Все они уже прошли обучение и подтвердили свою квалификацию", - говорится в сообщении.С 2021 года в Кежемском и Эвенкийском районах будут действовать две новые оперативные точки базирования и дозаправки авиации, дополнительные вертолеты также будут размещены в аэропортах Байкита, Туры и Туруханска. В Богучанском районе в авиаслужбу привлекут дополнительные команды парашютистов-пожарных и самолет Ан-2."За три года модернизации краевой системы охраны лесов от пожаров нам удалось значительно усилить авиационную службу регионального Лесопожарного центра, в том числе и обеспечить масштабное укрепление материально-технической базы. Это важно для тех территорий, куда невозможно доставить тяжелую наземную технику. Там вся надежда только на профессионализм авиапожарных", - приводит пресс-служба слова губернатора края.По данным пресс-службы, в рамках подготовки к пожароопасному сезону на прошлой неделе на территории региона завершили установку и тестирование дополнительных видеокамер, которые круглосуточно мониторят обстановку в лесах. Сейчас региональная сеть видеонаблюдения включает 100 точек оперативной передачи информации об очагах возгорания и охватывает территорию 28 районов, это площадь порядка 7 миллионов гектаров.

https://ria.ru/20210505/les-1731187327.html

https://ria.ru/20210426/vyplata-1729971629.html

красноярский край

эвенкийский район

богучанский район

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ан-2, александр усс, владимир путин, красноярский край, эвенкийский район, богучанский район, общество