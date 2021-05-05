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В ОНФ предложили ввести ответственность за овербукинг в российских отелях
В ОНФ предложили ввести ответственность за овербукинг в российских отелях
Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой ввести законодательную ответственность за овербукинг, когда отели резервируют больше броней, чем... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:17
2021-05-05T12:17
новости - туризм
общероссийский народный фронт
кисловодск
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой ввести законодательную ответственность за овербукинг, когда отели резервируют больше броней, чем имеющееся у них число мест."Общественники настаивают на введении ответственности за овербукинг в отелях на уровне законодательства. Это позволит избежать ситуаций, когда турист приезжает в забронированный отель или санаторий, а оказывается, что мест нет, потому что бронирований произведено больше, чем может принять объект размещения", - говорится в сообщении ОНФ.Уточняется, что ОНФ с 2018 года настаивает на введении ответственности авиакомпаний за овербукинг, сейчас в случае продажи большего количества билетов, чем мест в самолете, пассажиру предлагается возместить ущерб в десятикратном размере, однако про ответственность за овербукинг в местах размещения речи пока не идет."Люди купили билеты, забронировали проживание, полностью спланировали свое путешествие, приехали в гостиницу, а им говорят: "Извините, свободных номеров нет, произошёл технический сбой". Так вот, таким "техническим сбоем" очень часто прикрываются за пресловутый овербукинг. Конечно, отельеры стараются помочь, предлагают другие, более дешевые номера или договариваются с соседними отелями-партнерами, но потраченные нервы и испорченное впечатление об отдыхе и туризме – в лучшем случае. В худшем – туриста нигде не принимают, и люди в свой отпуск фактически остаются на улице", - цитирует ОНФ слова Дениса Полунчукова, координатора проекта "Путешествуем по России".По его словам, проблема в том, что на сегодняшний день в российском законодательстве нет понятия "овербукинг", предусмотрена ответственность только за "неоказание услуг". "Поэтому необходимо исправить это упущение и в ближайшее время предусмотреть ответственность именно за превышение количества допустимых бронирований как в отелях, хостелах, кемпингах, глемпингах и санаториях, так и при покупке авиабилетов", - заявил он.Согласно данным ОНФ, на некоторые даты на курортах на 500 мест претендовали порядка 1 тысячи человек, приходилось обращаться за помощью к туроператорам, выкупившим блоки, и просить их помочь с размещением гостей в других отелях. Кроме того, случаи овербукинга отмечались и в отелях Кисловодска, что является нарушением прав туриста.
https://ria.ru/20200313/1568514747.html
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новости - туризм, общероссийский народный фронт, кисловодск, общество

В ОНФ предложили ввести ответственность за овербукинг в российских отелях

12:17 05.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОтель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет
Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой ввести законодательную ответственность за овербукинг, когда отели резервируют больше броней, чем имеющееся у них число мест.
"Общественники настаивают на введении ответственности за овербукинг в отелях на уровне законодательства. Это позволит избежать ситуаций, когда турист приезжает в забронированный отель или санаторий, а оказывается, что мест нет, потому что бронирований произведено больше, чем может принять объект размещения", - говорится в сообщении ОНФ.
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Уточняется, что ОНФ с 2018 года настаивает на введении ответственности авиакомпаний за овербукинг, сейчас в случае продажи большего количества билетов, чем мест в самолете, пассажиру предлагается возместить ущерб в десятикратном размере, однако про ответственность за овербукинг в местах размещения речи пока не идет.
"Люди купили билеты, забронировали проживание, полностью спланировали свое путешествие, приехали в гостиницу, а им говорят: "Извините, свободных номеров нет, произошёл технический сбой". Так вот, таким "техническим сбоем" очень часто прикрываются за пресловутый овербукинг. Конечно, отельеры стараются помочь, предлагают другие, более дешевые номера или договариваются с соседними отелями-партнерами, но потраченные нервы и испорченное впечатление об отдыхе и туризме – в лучшем случае. В худшем – туриста нигде не принимают, и люди в свой отпуск фактически остаются на улице", - цитирует ОНФ слова Дениса Полунчукова, координатора проекта "Путешествуем по России".
По его словам, проблема в том, что на сегодняшний день в российском законодательстве нет понятия "овербукинг", предусмотрена ответственность только за "неоказание услуг". "Поэтому необходимо исправить это упущение и в ближайшее время предусмотреть ответственность именно за превышение количества допустимых бронирований как в отелях, хостелах, кемпингах, глемпингах и санаториях, так и при покупке авиабилетов", - заявил он.
Согласно данным ОНФ, на некоторые даты на курортах на 500 мест претендовали порядка 1 тысячи человек, приходилось обращаться за помощью к туроператорам, выкупившим блоки, и просить их помочь с размещением гостей в других отелях. Кроме того, случаи овербукинга отмечались и в отелях Кисловодска, что является нарушением прав туриста.
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