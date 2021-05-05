https://ria.ru/20210505/otdykh-1731151351.html

Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году

Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году

Где отдыхать в 2021 году и как сделать путешествие максимально безопасным, объяснил в интервью радио Sputnik председатель правления Всероссийского объединения... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T02:10

2021-05-05T02:10

2021-05-05T02:10

туризм

россия

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Где отдыхать в 2021 году и как сделать путешествие максимально безопасным, объяснил в интервью радио Sputnik председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.В период пандемии COVID-19 желания россиян, планирующих свой отпуск, зачастую не совпадают с возможностями, отметил он. Причем это зависит не только от решений российских властей, но и от противоэпидемических мер, принимаемых другими государствами.По его мнению, основной туристический тренд нынешнего года в России и во всем мире – проводить отпуск на "домашних" курортах."Думаю, этот год пройдет под общим лозунгом не только в России, но и во всем мире, что большинство граждан отдаст приоритет отдыху на "домашних" курортах", – сказал председатель правления Всероссийского объединения туристов.В случае, если зарубежный "курорт мечты" все-таки открыт для путешественников, гражданину России следует ориентироваться не только на свои предпочтения, но и на рекомендации Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.Во время поездки за рубеж необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не подхватить коронавирусную инфекцию, предостерег эксперт."Необходимо придерживаться предосторожностей, чтобы не заболеть, находясь за рубежом, и не вернуть инфекцию на территорию РФ. Необходимо соблюдать меры личной безопасности, дистанцирования, личной гигиены", – добавил он в интервью радио Sputnik.В отелях обычно есть четкое представление о том, как предупреждать распространение инфекции, заверил Роман Бобылев.

https://ria.ru/20210428/puteshestviya-1730268848.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/otpusk-1729971432.html

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