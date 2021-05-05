https://ria.ru/20210505/oon-1731243572.html
Российский дипломат назвал встречу по Донбассу в ООН "тошнотворной"
Российский дипломат назвал встречу по Донбассу в ООН "тошнотворной"
Реакция западных делегаций на неформальное заседание СБ ООН о преступлениях националистов на Украине оставила у российских дипломатов тошнотворное ощущение,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T22:18
2021-05-05T22:18
2021-05-05T22:52
дмитрий полянский
совет безопасности оон
германия
норвегия
оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_3d7554bfd5d230f99bddeea958e80f8e.jpg
ООН, 5 мая — РИА Новости. Реакция западных делегаций на неформальное заседание СБ ООН о преступлениях националистов на Украине оставила у российских дипломатов тошнотворное ощущение, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.В среду Москва провела заседание "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине". На мероприятии по видеосвязи выступили участники событий 2014 года: бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, экс-депутат облсовета и кандидат в мэры города Алексей Албу, а также Сергей Киричук. О своей истории поведала жительница Горловки Анна Тув, потерявшая мужа и дочь во время обстрела ВСУ. Она также рассказала о продолжающихся преступлениях украинских националистов против мирного населения и нежелании Киева расследовать подобные дела.Западные государства были представлены не на уровне постпредов. Никто из них не отреагировал и не прокомментировал слова очевидцев событий на Украине. Вместо этого Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Москву в намерении "продвинуть ложный сюжет об Украине". Они сожалеют из-за "этой преднамеренной попытки отвлечь" внимание международного сообщества от "дестабилизирующей деятельности России против Украины". При этом эти страны призвали российскую сторону прекратить политизировать человеческие трагедии.По его словам, в ответ на искренние, фактологические рассказы очевидцев и личные впечатления о пережитом Москва услышала привычную западную мантру о якобы российских деструктивных действиях против Киева."Вообще там все, оказывается, началось из-за нас (все беды спровоцировал некий "проект Русская весна"), и в докладчики мы подобрали провокаторов (как они посмели говорить такое в глаза Анне Тув, потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом)", — указал дипломат.По его словам, при обсуждении других конфликтов в Совбезе представители западных государств "частенько приглашают в качестве докладчиков гражданских активистов с Ближнего Востока или из Африки, которые по бумажке на хорошем английском или французском зачитывают складные показания о преступлениях властей отдельных стран и нарушениях прав человека".Он назвал встречу "ярмаркой лицемерия". Как указал дипломат, "перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить".Запад поддержит любые действия и высказывания украинцев, перепишет под них историю и "все им простит", заключил Полянский.Ситуация на востоке УкраиныВ последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. Так, в апреле главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что из-за этого Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210505/donbass-1731243297.html
https://ria.ru/20210505/forma-1731152545.html
германия
норвегия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_2412f1c8fb1c7b10db48a14eef0f148d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий полянский, совет безопасности оон, германия, норвегия, оон, сша
ООН, 5 мая — РИА Новости.
Реакция западных делегаций на неформальное заседание СБ ООН
о преступлениях националистов на Украине
оставила у российских дипломатов тошнотворное ощущение, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский
.
В среду Москва провела заседание "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине". На мероприятии по видеосвязи выступили участники событий 2014 года: бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, экс-депутат облсовета и кандидат в мэры города Алексей Албу, а также Сергей Киричук. О своей истории поведала жительница Горловки
Анна Тув, потерявшая мужа и дочь во время обстрела ВСУ. Она также рассказала о продолжающихся преступлениях украинских националистов против мирного населения и нежелании Киева
расследовать подобные дела.
Западные государства были представлены не на уровне постпредов. Никто из них не отреагировал и не прокомментировал слова очевидцев событий на Украине. Вместо этого Эстония
, Ирландия
, Франция
, Норвегия
, Великобритания
, США
, Бельгия
и Германия
обвинили Москву в намерении "продвинуть ложный сюжет об Украине". Они сожалеют из-за "этой преднамеренной попытки отвлечь" внимание международного сообщества от "дестабилизирующей деятельности России против Украины". При этом эти страны призвали российскую сторону прекратить политизировать человеческие трагедии.
"Заседание СБ по "Формуле Арриа" по трагедии в Одессе и другим преступлениям националистов на Украине оставило тяжелое ощущение, близкое к тошноте. Даже нам, дипломатам, привыкшим к двойным стандартам и лицемерию наших западных коллег, спокойствие давалось непросто", — написал Полянский в Telegram-канале.
По его словам, в ответ на искренние, фактологические рассказы очевидцев и личные впечатления о пережитом Москва услышала привычную западную мантру о якобы российских деструктивных действиях против Киева.
"Вообще там все, оказывается, началось из-за нас (все беды спровоцировал некий "проект Русская весна"), и в докладчики мы подобрали провокаторов (как они посмели говорить такое в глаза Анне Тув, потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом)", — указал дипломат.
По его словам, при обсуждении других конфликтов в Совбезе представители западных государств "частенько приглашают в качестве докладчиков гражданских активистов с Ближнего Востока
или из Африки, которые по бумажке на хорошем английском или французском зачитывают складные показания о преступлениях властей отдельных стран и нарушениях прав человека".
"Там их слушать можно, а здесь нельзя, ведь Украина — белая и пушистая по определению, и все зло там творим мы и пророссийские сепаратисты", — отметил Полянский.
Он назвал встречу "ярмаркой лицемерия". Как указал дипломат, "перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить".
Запад поддержит любые действия и высказывания украинцев, перепишет под них историю и "все им простит", заключил Полянский.
Ситуация на востоке Украины
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. Так, в апреле главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак
сообщил, что из-за этого Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении.
В МИД России
назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Владимир Путин
ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".