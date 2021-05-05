https://ria.ru/20210505/oon-1731243572.html

Российский дипломат назвал встречу по Донбассу в ООН "тошнотворной"

Российский дипломат назвал встречу по Донбассу в ООН "тошнотворной"

Реакция западных делегаций на неформальное заседание СБ ООН о преступлениях националистов на Украине оставила у российских дипломатов тошнотворное ощущение,... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T22:18

2021-05-05T22:18

2021-05-05T22:52

дмитрий полянский

совет безопасности оон

германия

норвегия

оон

сша

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ООН, 5 мая — РИА Новости. Реакция западных делегаций на неформальное заседание СБ ООН о преступлениях националистов на Украине оставила у российских дипломатов тошнотворное ощущение, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.В среду Москва провела заседание "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине". На мероприятии по видеосвязи выступили участники событий 2014 года: бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, экс-депутат облсовета и кандидат в мэры города Алексей Албу, а также Сергей Киричук. О своей истории поведала жительница Горловки Анна Тув, потерявшая мужа и дочь во время обстрела ВСУ. Она также рассказала о продолжающихся преступлениях украинских националистов против мирного населения и нежелании Киева расследовать подобные дела.Западные государства были представлены не на уровне постпредов. Никто из них не отреагировал и не прокомментировал слова очевидцев событий на Украине. Вместо этого Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Москву в намерении "продвинуть ложный сюжет об Украине". Они сожалеют из-за "этой преднамеренной попытки отвлечь" внимание международного сообщества от "дестабилизирующей деятельности России против Украины". При этом эти страны призвали российскую сторону прекратить политизировать человеческие трагедии.По его словам, в ответ на искренние, фактологические рассказы очевидцев и личные впечатления о пережитом Москва услышала привычную западную мантру о якобы российских деструктивных действиях против Киева."Вообще там все, оказывается, началось из-за нас (все беды спровоцировал некий "проект Русская весна"), и в докладчики мы подобрали провокаторов (как они посмели говорить такое в глаза Анне Тув, потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом)", — указал дипломат.По его словам, при обсуждении других конфликтов в Совбезе представители западных государств "частенько приглашают в качестве докладчиков гражданских активистов с Ближнего Востока или из Африки, которые по бумажке на хорошем английском или французском зачитывают складные показания о преступлениях властей отдельных стран и нарушениях прав человека".Он назвал встречу "ярмаркой лицемерия". Как указал дипломат, "перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить".Запад поддержит любые действия и высказывания украинцев, перепишет под них историю и "все им простит", заключил Полянский.Ситуация на востоке УкраиныВ последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. Так, в апреле главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что из-за этого Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210505/donbass-1731243297.html

https://ria.ru/20210505/forma-1731152545.html

германия

норвегия

сша

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дмитрий полянский, совет безопасности оон, германия, норвегия, оон, сша