https://ria.ru/20210505/nyanya-1730735035.html

"Угрожала кухонным ножом": почему в России няни калечат детей

"Угрожала кухонным ножом": почему в России няни калечат детей

Пять лет назад душевнобольная няня Гюльчехра Бобокулова убила четырехлетнюю девочку. Резонансное преступление вызвало разговоры о том, что домашний персонал... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T08:00

2021-05-05T08:00

2021-05-05T07:54

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/91155/83/911558356_0:95:1800:1108_1920x0_80_0_0_e92dce7abfc4ab5e040f3dabcd8194b2.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Святослав Петров, Лидия Белькова. Пять лет назад душевнобольная няня Гюльчехра Бобокулова убила четырехлетнюю девочку. Резонансное преступление вызвало разговоры о том, что домашний персонал необходимо сертифицировать. Однако с тех пор ничего не изменилось — разработанный профстандарт на деле не помог. А инциденты с агрессивными гувернантками происходят регулярно.Фокусы от няниДвухмесячная Мирослава плачет. Возможно, из-за сигаретного дыма — няня держит ее на руках и курит. А может, ребенка напугал громкий и эмоциональный разговор гувернантки по телефону. Потом она роняет девочку на кровать: это уже очевидная причина для слез. Кадры грубого обращения сняла видеокамера, установленная в квартире семьи Кулаковых из Подмосковья.Обычно с новорожденной дочерью оставалась Алена Кулакова. Сергей, отец, пропадал на работе — он иллюзионист. До декрета жена выходила на сцену вместе с ним. На одном из выступлений понадобилась ее помощь, поэтому Кулаковы решили найти няню. С Мирославой нужно было посидеть всего несколько часов — с вечера до полуночи. В районной группе в Instagram им посоветовали Екатерину Мататову. Анкета внушала доверие: она сама мать двоих, образование — высшее педагогическое, есть даже собственный детский сад.Пара попросила няню не стесняться и звонить при любой проблеме. В комнате напротив кроватки родители установили камеру — ради спокойствия. По словам Кулакова, Мататова об этом знала.Когда супруги вернулись домой, няня в спешке собралась и ушла, даже не взяв денег. Уже утром Алена заметила изменения в поведении Мирославы — та проспала заметно дольше обычного. Вызвали врачей. Ребенка госпитализировали и при осмотре обнаружили черепно-мозговую травму.Мататова на звонки Кулаковых не отвечала, в своем детском саду появляться перестала. Тем временем из больницы пришло предварительное заключение: у Мирославы — средний вред здоровью. Полицейские завели дело по статье 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Няне грозит до полумиллиона рублей штрафа с лишением свободы до шести лет.По словам Кулаковых, в разговоре со следователем вину она отрицала. "Всякое бывает. Может, случайно уронила — мы бы поняли, — объясняет Сергей Кулаков. — Но она и нам ничего не сказала, и врачей не вызвала. Ушла в оборону, мол "ни в чем не виновата". Ей же хуже. Главное, чтобы у Мирославы серьезных последствий для здоровья не было".С РИА Новости Мататова говорить отказалась.Воспитание на ножахИстория петербурженки Анны Анановой еще страшнее: нанятая ею няня била детей и угрожала им кухонным ножом.Осенью 2020-го из-за большой нагрузки на работе многодетная мать обратилась к услугам помощницы. Вместе с мужем они тщательно подошли к выбору — наводили справки у знакомых полицейских, опрашивали предыдущих работодателей. Казалось, нашли идеальную кандидатку: Анжелика 15 лет работала воспитателем в детском саду, еще три года — в многодетной семье.Через несколько месяцев дети стали жаловаться. Тогда супруги впервые изучили записи с камер наблюдения.Базовые опции няниВ 2018-м появился профстандарт для нянь. Инструкции тогда показали директорам крупных кадровых агентств. Однако на практике на качество услуг это не повлияло — требования узконаправленные и носят рекомендательный характер. "Существующая версия профстандарта касается медицинских компетенций сотрудника: ухода и присмотра за ребенком, — поясняет директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре (организация разрабатывала стандарт. — Прим. ред.). — Сейчас в соответствии с программами воспитания необходимо внести коррективы и включить аспекты, связанные с развитием и воспитанием детей".Глава ассоциации агентств по подбору домашнего персонала "Бабушка на час" Наталья Линькова полагает, что в частном секторе профстандарт в любом случае неэффективен."Не может этот документ диктовать матерям, чего им требовать за свои деньги, а чего нет, — считает Линькова. — Мы не видели ни одной вакансии, где родители бы указали, что ищут няню, знающую СанПиНы и работающую по профстандарту. Мать с отцом хотят обеспечить ребенку безопасность, ищут возможности для его физического, творческого, часто языкового развития. Собственно, именно это — "базовые опции" няни".По ее словам, решить проблему может введение лицензирования для агентств и сервисов по подбору нянь. Компании будут самостоятельно проверять кандидатов по определенным правилам и отвечать за качество отбора.В Госдуме тоже признают, что нужна государственная сертификация."Это должны быть обученные люди, которые любят детей, владеют навыками воспитательной работы и первой медицинской помощи, понимают основы гигиены и возрастной физиологии, — подчеркивает член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. — В идеале — с педагогическим образованием. В некоторых регионах уже запустили пилотные проекты, такие как "Профессиональные няни — детям" или службы сертифицированных нянь".Попытки урегулировать рынок услуг делают, например, в Кировской и Белгородской областях, Башкирии — местные чиновники и эксперты взяли на себя подготовку помощниц.Гувернантки в онлайне "Никто лучше родителей не подберет няню для ребенка, — уверен Сергей Климов, создатель онлайн-сервиса для поиска домашнего персонала 7hands. — Но подходить к этому надо осознанно. В отличие от агентств, мы не предоставляем услуги помощниц, а даем все инструменты, чтобы наниматели сделали правильный выбор сами. Например, предлагаем бесплатную онлайн-проверку кандидата: криминальное прошлое, зависимости, подлинность документов".Но и сертифицирование, по его мнению, необходимо вводить."На рынке станет больше порядка, — говорит Климов. — Появятся отдельные запросы на нянь с лицензией — так же как сейчас ищут помощниц с антителами на COVID-19".Ищут родители, ищет полицияТем временем, по словам родителей, очевидна и другая проблема — наемных сотрудниц сложно привлечь к ответственности, а наказание для распускающих руки иногда бывает слишком мягким.Так, например, в ноябре 2020-го гувернантку-садистку совершенно случайно обнаружила жительница Минеральных Вод Дарья Исакова, просматривая TikTok семилетнего сына. На записи увидела, что няня избивает его брата. Как выяснилось, она это делала систематически на протяжении четырех месяцев.Несмотря на это, полиция отказала в возбуждении уголовного дела, а суд привлек няню лишь к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП ("Побои") и назначил штраф в пять тысяч рублей.Впрочем, даже по Административному кодексу наказать гувернанток удается не всегда — так было с помощницей Анны Анановой.Дело в том, что видеокамера зафиксировала единичные случаи рукоприкладства — а это опять же статья 6.1.1 КоАП России ("Побои").Однако мать считает, что няня должна нести ответственность по уголовной статье об истязании (117 УК).Ананова уверена: контролировать рынок надо более строго на законодательном уровне, чтобы уберечь детей от жестокости. Она намерена привлечь пропавшую няню к ответственности — готовит жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.Родители, кадровые агентства и законодатели солидарны в одном — наводить порядок в этой сфере должно государство.

https://ria.ru/20200221/1564976816.html

https://ria.ru/20210217/deti-1596958453.html

https://ria.ru/20210318/psikhi-1601681243.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, общество