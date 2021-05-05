https://ria.ru/20210505/myte-1731151958.html

В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки

В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки

Мыть руки с мылом нужно в течение 40-60 секунд, это простое действие позволяет снизить риск заражения инфекционными заболеваниям, особенно актуальна данная... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T00:35

2021-05-05T00:35

2021-05-05T00:47

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Мыть руки с мылом нужно в течение 40-60 секунд, это простое действие позволяет снизить риск заражения инфекционными заболеваниям, особенно актуальна данная рекомендация в период пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Всемирный день гигиены рук отмечается ежегодно 5 мая. В 2021 году он пройдет под девизом "Секунды спасают жизни - вымойте руки!".Мытье рук с водой и мылом, особенно после посещения туалета и перед едой, позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций - почти на 25%. Гигиена рук может спасти до 50% погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций, отметили в ведомстве.Важность мытья рук для сохранения здоровья подтверждается значительным снижением показателей заболеваемости по большинству инфекций, связанных с фекально-оральным механизмом передачи, в 2020 году, когда проводились противоэпидемические меры и значительная часть людей стала соблюдать гигиену рук, подчеркнули в пресс-службе.Так, например, показатель заболеваемости норовирусной инфекцией в России в прошлом году снизился в два раза по сравнению с 2019 годом, сальмонеллезом - в 1,6 раза, уточнили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20201015/ruki-1579875196.html

https://ria.ru/20200529/1572151729.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество