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В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
Мыть руки с мылом нужно в течение 40-60 секунд, это простое действие позволяет снизить риск заражения инфекционными заболеваниям, особенно актуальна данная... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T00:35
2021-05-05T00:47
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Мыть руки с мылом нужно в течение 40-60 секунд, это простое действие позволяет снизить риск заражения инфекционными заболеваниям, особенно актуальна данная рекомендация в период пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Всемирный день гигиены рук отмечается ежегодно 5 мая. В 2021 году он пройдет под девизом "Секунды спасают жизни - вымойте руки!".Мытье рук с водой и мылом, особенно после посещения туалета и перед едой, позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций - почти на 25%. Гигиена рук может спасти до 50% погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций, отметили в ведомстве.Важность мытья рук для сохранения здоровья подтверждается значительным снижением показателей заболеваемости по большинству инфекций, связанных с фекально-оральным механизмом передачи, в 2020 году, когда проводились противоэпидемические меры и значительная часть людей стала соблюдать гигиену рук, подчеркнули в пресс-службе.Так, например, показатель заболеваемости норовирусной инфекцией в России в прошлом году снизился в два раза по сравнению с 2019 годом, сальмонеллезом - в 1,6 раза, уточнили в Роспотребнадзоре.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки

00:35 05.05.2021 (обновлено: 00:47 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Мыть руки с мылом нужно в течение 40-60 секунд, это простое действие позволяет снизить риск заражения инфекционными заболеваниям, особенно актуальна данная рекомендация в период пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всемирный день гигиены рук отмечается ежегодно 5 мая. В 2021 году он пройдет под девизом "Секунды спасают жизни - вымойте руки!".
"Рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 40-60 сек. Если нет доступа к воде и мылу, следует применять кожные антисептики или специальные очищающие салфетки", - говорится в сообщении.
Мытье рук с водой и мылом, особенно после посещения туалета и перед едой, позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций - почти на 25%. Гигиена рук может спасти до 50% погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций, отметили в ведомстве.
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября 2020, 06:28Распространение коронавируса
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Важность мытья рук для сохранения здоровья подтверждается значительным снижением показателей заболеваемости по большинству инфекций, связанных с фекально-оральным механизмом передачи, в 2020 году, когда проводились противоэпидемические меры и значительная часть людей стала соблюдать гигиену рук, подчеркнули в пресс-службе.
Так, например, показатель заболеваемости норовирусной инфекцией в России в прошлом году снизился в два раза по сравнению с 2019 годом, сальмонеллезом - в 1,6 раза, уточнили в Роспотребнадзоре.
Комаровский показал ошибку при мытье рук - РИА Новости, 1920, 29.05.2020
29 мая 2020, 06:38Распространение коронавируса
Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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