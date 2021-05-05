https://ria.ru/20210505/moskva-1731193878.html
Заммэра Москвы рассказал, как украсят город к 9 мая
Заммэра Москвы рассказал, как украсят город к 9 мая
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии 9 мая флагами и декоративными конструкциями, в общей сложности будет установлено более... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:11
2021-05-05T14:11
2021-05-05T14:11
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии 9 мая флагами и декоративными конструкциями, в общей сложности будет установлено более 2,7 тысячи декоративных элементов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен - на улицах установят флаги, декоративные конструкции, тематические стенды и стелы, поздравительные открытки", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что разработана специальная концепция украшения города к празднику."Основным цветом был выбран красный - цвет нашего знамени - официального символа победы советского народа над фашистской Германией. В рамках реализации концепции запланировано оформление въездов в город, ТТК и вылетных магистралей, центральных площадей, мостов и набережных, пешеходных зон, парков и скверов", - отметил Бирюков.По его словам, в общей сложности будет установлено более 2,7 тысячи декоративных элементов, большая часть из которых - флаги. "Флаги традиционно украсят перила главных московских мостов - Крымского, Новоарбатского, Большого Устьинского, Бородинского, Большого Москворецкого и ряда других", - сказал заммэра.Кроме того, в преддверии Дня Победы возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки появится огромная звезда "Город-герой Москва".Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
https://ria.ru/20210504/pogoda-1731071297.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят Москву
в преддверии 9 мая флагами и декоративными конструкциями, в общей сложности будет установлено более 2,7 тысячи декоративных элементов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен - на улицах установят флаги, декоративные конструкции, тематические стенды и стелы, поздравительные открытки", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что разработана специальная концепция украшения города к празднику.
"Основным цветом был выбран красный - цвет нашего знамени - официального символа победы советского народа над фашистской Германией. В рамках реализации концепции запланировано оформление въездов в город, ТТК и вылетных магистралей, центральных площадей, мостов и набережных, пешеходных зон, парков и скверов", - отметил Бирюков.
По его словам, в общей сложности будет установлено более 2,7 тысячи декоративных элементов, большая часть из которых - флаги. "Флаги традиционно украсят перила главных московских мостов - Крымского, Новоарбатского, Большого Устьинского, Бородинского, Большого Москворецкого и ряда других", - сказал заммэра.
Кроме того, в преддверии Дня Победы возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки появится огромная звезда "Город-герой Москва".
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.