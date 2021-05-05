https://ria.ru/20210505/moskva-1731193878.html

Заммэра Москвы рассказал, как украсят город к 9 мая

Заммэра Москвы рассказал, как украсят город к 9 мая

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии 9 мая флагами и декоративными конструкциями, в общей сложности будет установлено более... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:11

2021-05-05T14:11

2021-05-05T14:11

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии 9 мая флагами и декоративными конструкциями, в общей сложности будет установлено более 2,7 тысячи декоративных элементов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен - на улицах установят флаги, декоративные конструкции, тематические стенды и стелы, поздравительные открытки", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что разработана специальная концепция украшения города к празднику."Основным цветом был выбран красный - цвет нашего знамени - официального символа победы советского народа над фашистской Германией. В рамках реализации концепции запланировано оформление въездов в город, ТТК и вылетных магистралей, центральных площадей, мостов и набережных, пешеходных зон, парков и скверов", - отметил Бирюков.По его словам, в общей сложности будет установлено более 2,7 тысячи декоративных элементов, большая часть из которых - флаги. "Флаги традиционно украсят перила главных московских мостов - Крымского, Новоарбатского, Большого Устьинского, Бородинского, Большого Москворецкого и ряда других", - сказал заммэра.Кроме того, в преддверии Дня Победы возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки появится огромная звезда "Город-герой Москва".Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

https://ria.ru/20210504/pogoda-1731071297.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество