Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210505/moskva-1731193878.html
Заммэра Москвы рассказал, как украсят город к 9 мая
Заммэра Москвы рассказал, как украсят город к 9 мая
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии 9 мая флагами и декоративными конструкциями, в общей сложности будет установлено более... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:11
2021-05-05T14:11
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570988296_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_be0bf911675928a5cd9515f9dd4e3651.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии 9 мая флагами и декоративными конструкциями, в общей сложности будет установлено более 2,7 тысячи декоративных элементов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен - на улицах установят флаги, декоративные конструкции, тематические стенды и стелы, поздравительные открытки", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что разработана специальная концепция украшения города к празднику."Основным цветом был выбран красный - цвет нашего знамени - официального символа победы советского народа над фашистской Германией. В рамках реализации концепции запланировано оформление въездов в город, ТТК и вылетных магистралей, центральных площадей, мостов и набережных, пешеходных зон, парков и скверов", - отметил Бирюков.По его словам, в общей сложности будет установлено более 2,7 тысячи декоративных элементов, большая часть из которых - флаги. "Флаги традиционно украсят перила главных московских мостов - Крымского, Новоарбатского, Большого Устьинского, Бородинского, Большого Москворецкого и ряда других", - сказал заммэра.Кроме того, в преддверии Дня Победы возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки появится огромная звезда "Город-герой Москва".Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
https://ria.ru/20210504/pogoda-1731071297.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570988296_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_9e9e7e2c4a99f0c7b2696168c81fb41c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Заммэра Москвы рассказал, как украсят город к 9 мая

14:11 05.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы у Триумфальной арки в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы у Триумфальной арки в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии 9 мая флагами и декоративными конструкциями, в общей сложности будет установлено более 2,7 тысячи декоративных элементов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен - на улицах установят флаги, декоративные конструкции, тематические стенды и стелы, поздравительные открытки", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что разработана специальная концепция украшения города к празднику.
"Основным цветом был выбран красный - цвет нашего знамени - официального символа победы советского народа над фашистской Германией. В рамках реализации концепции запланировано оформление въездов в город, ТТК и вылетных магистралей, центральных площадей, мостов и набережных, пешеходных зон, парков и скверов", - отметил Бирюков.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 10:41
Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
По его словам, в общей сложности будет установлено более 2,7 тысячи декоративных элементов, большая часть из которых - флаги. "Флаги традиционно украсят перила главных московских мостов - Крымского, Новоарбатского, Большого Устьинского, Бородинского, Большого Москворецкого и ряда других", - сказал заммэра.
Кроме того, в преддверии Дня Победы возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки появится огромная звезда "Город-герой Москва".
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15СМИ: в США назвали возможные места встречи Путина и Байдена
03:10Нарколог рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 пить алкоголь
03:07Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
03:04Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи
02:49Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером
02:33Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве
02:17Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии
02:12Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов
02:10Длительный сон назвали признаком болезни
01:59Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
01:56Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции
01:31На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
01:22Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
01:11Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
01:05"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
01:01Непал приостанавливает международное авиасообщение
00:42Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море
00:36"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы
00:19Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
00:15В США арестовали мужчину, бросавшего камни в здание Капитолия
Лента новостейМолния