https://ria.ru/20210505/moskva-1731173224.html

Портал mos.ru научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам

Портал mos.ru научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам

Сервис mos.ru с помощью искусственного интеллекта научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:07

2021-05-05T11:07

2021-05-05T11:07

сергей собянин

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сервис mos.ru с помощью искусственного интеллекта научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Так, например, по его словам, при рождении ребенка портал предложит записать его в детсад, сообщит о выплатах и льготах.Мэр подчеркнул, что недавно портал преодолел рубеж в 2 миллиарда электронных услуг и сервисов, которыми воспользовались москвичи."По самым скромным подсчетам, электронные услуги экономят работающим людям не менее 2 дней в год, которые раньше они тратили на разъезды и очереди в разных конторах. И эта революция прошла абсолютно естественно и незаметно для большинства москвичей", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20210501/risk-1730802879.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, технологии, общество