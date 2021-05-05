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Портал mos.ru научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам
Портал mos.ru научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам
Сервис mos.ru с помощью искусственного интеллекта научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:07
2021-05-05T11:07
2021-05-05T11:07
сергей собянин
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сервис mos.ru с помощью искусственного интеллекта научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Так, например, по его словам, при рождении ребенка портал предложит записать его в детсад, сообщит о выплатах и льготах.Мэр подчеркнул, что недавно портал преодолел рубеж в 2 миллиарда электронных услуг и сервисов, которыми воспользовались москвичи."По самым скромным подсчетам, электронные услуги экономят работающим людям не менее 2 дней в год, которые раньше они тратили на разъезды и очереди в разных конторах. И эта революция прошла абсолютно естественно и незаметно для большинства москвичей", - добавил Собянин.
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сергей собянин, москва, технологии, общество
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Сервис mos.ru
с помощью искусственного интеллекта научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
.
"В ближайших планах – суперсервисы и проактивный подход. С помощью искусственного интеллекта портал mos.ru научится предугадывать, что может потребоваться москвичам в конкретной жизненной ситуации", - написал Собянин в своем личном блоге.
Так, например, по его словам, при рождении ребенка портал предложит записать его в детсад, сообщит о выплатах и льготах.
Мэр подчеркнул, что недавно портал преодолел рубеж в 2 миллиарда электронных услуг и сервисов, которыми воспользовались москвичи.
"По самым скромным подсчетам, электронные услуги экономят работающим людям не менее 2 дней в год, которые раньше они тратили на разъезды и очереди в разных конторах. И эта революция прошла абсолютно естественно и незаметно для большинства москвичей", - добавил Собянин.