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В Москве диагональные пешеходные переходы обозначат пунктиром
В Москве диагональные пешеходные переходы обозначат пунктиром
Более 40 диагональных пешеходных переходов в Москве будут выглядеть по-новому - сплошные линии заменят на пунктирные, говорится на официальном портале мэра и... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T09:32
2021-05-05T09:32
2021-05-05T09:32
москва
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 40 диагональных пешеходных переходов в Москве будут выглядеть по-новому - сплошные линии заменят на пунктирные, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения."Сорок один диагональный пешеходный переход в этом году будет выглядеть по-новому - их обозначат только пунктирными линиями", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ранее для разметки диагональных переходов использовалась сплошная заливка, однако большое количество краски ухудшает сцепление с проезжей частью."Диагональные переходы делают на перекрестках, где это востребовано. Во многих случаях по просьбе горожан. Зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно, поэтому такие переходы помогают экономить время: перейти улицу по ним можно наискосок. Благодаря такой схеме также исключаются дополнительные задержки транспорта, а переход дороги становится более безопасным", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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москва, общество
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Более 40 диагональных пешеходных переходов в Москве
будут выглядеть по-новому - сплошные линии заменят на пунктирные, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
"Сорок один диагональный пешеходный переход в этом году будет выглядеть по-новому - их обозначат только пунктирными линиями", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ранее для разметки диагональных переходов использовалась сплошная заливка, однако большое количество краски ухудшает сцепление с проезжей частью.
"Диагональные переходы делают на перекрестках, где это востребовано. Во многих случаях по просьбе горожан. Зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно, поэтому такие переходы помогают экономить время: перейти улицу по ним можно наискосок. Благодаря такой схеме также исключаются дополнительные задержки транспорта, а переход дороги становится более безопасным", - добавляется в сообщении.