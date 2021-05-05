https://ria.ru/20210505/moskva-1731165946.html

В Москве диагональные пешеходные переходы обозначат пунктиром

В Москве диагональные пешеходные переходы обозначат пунктиром

Более 40 диагональных пешеходных переходов в Москве будут выглядеть по-новому - сплошные линии заменят на пунктирные, говорится на официальном портале мэра и... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T09:32

2021-05-05T09:32

2021-05-05T09:32

москва

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 40 диагональных пешеходных переходов в Москве будут выглядеть по-новому - сплошные линии заменят на пунктирные, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения."Сорок один диагональный пешеходный переход в этом году будет выглядеть по-новому - их обозначат только пунктирными линиями", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ранее для разметки диагональных переходов использовалась сплошная заливка, однако большое количество краски ухудшает сцепление с проезжей частью."Диагональные переходы делают на перекрестках, где это востребовано. Во многих случаях по просьбе горожан. Зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно, поэтому такие переходы помогают экономить время: перейти улицу по ним можно наискосок. Благодаря такой схеме также исключаются дополнительные задержки транспорта, а переход дороги становится более безопасным", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210406/perekhody-1727047702.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество