В Германии призвали ввести мораторий на "Северный поток — 2"
17:34 05.05.2021 (обновлено: 18:34 05.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Чтобы восстановить партнерское взаимодействие между США и Германией, необходимо наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2", считает координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.
Он напомнил, что вчера в Лондоне прошли переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Представитель США заявил о твердой позиции Вашингтона против реализации проекта. Как отметил Байер, продвижения в переговорах между правительствами ФРГ и Штатов нет.
"Если мы хотим использовать это окно возможностей для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, <...> то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что "Северный поток — 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, не оправдалось", — сказал Байер на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.
Он подчеркнул, что необходимо остановить проект — даже если газопровод почти полностью завершен.
Блинкен ранее угрожал компаниям, участвующим в проекте, новыми ограничениями. При этом он признал, что Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда магистраль практически реализована.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"