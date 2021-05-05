https://ria.ru/20210505/moratoriy-1731221187.html

В Германии призвали ввести мораторий на "Северный поток — 2"

В Германии призвали ввести мораторий на "Северный поток — 2"

Чтобы восстановить партнерское взаимодействие между США и Германией, необходимо наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2", считает... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T17:34

2021-05-05T17:34

2021-05-05T18:34

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allseas

цены на нефть

хдс/хсс

северный поток — 2

энтони блинкен

хайко маас

газпром

александр новак

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БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Чтобы восстановить партнерское взаимодействие между США и Германией, необходимо наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2", считает координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.Он напомнил, что вчера в Лондоне прошли переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Представитель США заявил о твердой позиции Вашингтона против реализации проекта. Как отметил Байер, продвижения в переговорах между правительствами ФРГ и Штатов нет."Если мы хотим использовать это окно возможностей для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, <...> то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что "Северный поток — 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, не оправдалось", — сказал Байер на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.Он подчеркнул, что необходимо остановить проект — даже если газопровод почти полностью завершен.Блинкен ранее угрожал компаниям, участвующим в проекте, новыми ограничениями. При этом он признал, что Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда магистраль практически реализована."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html

https://ria.ru/20210325/nato-1602697806.html

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россия, allseas, цены на нефть, хдс/хсс, северный поток — 2, энтони блинкен, хайко маас, газпром, александр новак, сша, украина, экономика