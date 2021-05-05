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В Германии призвали ввести мораторий на "Северный поток — 2"
В Германии призвали ввести мораторий на "Северный поток — 2"
Чтобы восстановить партнерское взаимодействие между США и Германией, необходимо наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2", считает... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:34
2021-05-05T18:34
россия
allseas
цены на нефть
хдс/хсс
северный поток — 2
энтони блинкен
хайко маас
газпром
александр новак
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БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Чтобы восстановить партнерское взаимодействие между США и Германией, необходимо наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2", считает координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.Он напомнил, что вчера в Лондоне прошли переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Представитель США заявил о твердой позиции Вашингтона против реализации проекта. Как отметил Байер, продвижения в переговорах между правительствами ФРГ и Штатов нет."Если мы хотим использовать это окно возможностей для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, &lt;...&gt; то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что "Северный поток — 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, не оправдалось", — сказал Байер на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.Он подчеркнул, что необходимо остановить проект — даже если газопровод почти полностью завершен.Блинкен ранее угрожал компаниям, участвующим в проекте, новыми ограничениями. При этом он признал, что Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда магистраль практически реализована."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html
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россия, allseas, цены на нефть, хдс/хсс, северный поток — 2, энтони блинкен, хайко маас, газпром, александр новак, сша, украина, экономика

В Германии призвали ввести мораторий на "Северный поток — 2"

17:34 05.05.2021 (обновлено: 18:34 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Чтобы восстановить партнерское взаимодействие между США и Германией, необходимо наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2", считает координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.
Он напомнил, что вчера в Лондоне прошли переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Представитель США заявил о твердой позиции Вашингтона против реализации проекта. Как отметил Байер, продвижения в переговорах между правительствами ФРГ и Штатов нет.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 10:35
В МИД объяснили усиление давления США на "Северный поток — 2"
"Если мы хотим использовать это окно возможностей для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, <...> то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что "Северный поток — 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, не оправдалось", — сказал Байер на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.
Он подчеркнул, что необходимо остановить проект — даже если газопровод почти полностью завершен.
Блинкен ранее угрожал компаниям, участвующим в проекте, новыми ограничениями. При этом он признал, что Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда магистраль практически реализована.
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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
 
РоссияAllseasЦены на нефтьХДС/ХСССеверный поток — 2Энтони БлинкенХайко МаасГазпромАлександр НовакСШАУкраинаЭкономика
 
 
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