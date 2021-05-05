https://ria.ru/20210505/moldaviya-1731181615.html

Партия экс-премьера Молдавии Кику примет участие в досрочных выборах

Партия экс-премьера Молдавии Кику примет участие в досрочных выборах

Партия развития и объединения Молдавии (ПРОМ), которую возглавляет экс-премьер Ион Кику, будет участвовать в досрочных парламентских выборах, назначенных на 11... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:18

2021-05-05T12:18

2021-05-05T12:18

ион кику

майя санду

евросоюз

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Партия развития и объединения Молдавии (ПРОМ), которую возглавляет экс-премьер Ион Кику, будет участвовать в досрочных парламентских выборах, назначенных на 11 июля, сообщила пресс-служба политформирования.Кику ушел в отставку с поста премьера Молдавии в декабре 2020 года, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. В апреле он зарегистрировал свою партию, которая ориентирована на сближение республики с Евросоюзом."ПРОМ примет участие в досрочных парламентских выборах 11 июля этого года, чтобы предложить гражданам страны прагматичную альтернативу хаосу и расколу, созданным партиями, присутствующими до сих пор в парламенте ради собственного самоутверждения и непомерных амбиций", - говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.Политсила планирует представить гражданам Молдавии команду, "способную обеспечить баланс в обществе и консолидировать его вокруг истинных идей и ценностей".Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента, досрочные выборы запланированы на 11 июля.

https://ria.ru/20210428/moldaviya-1730376785.html

https://ria.ru/20210504/moldaviya-1731062489.html

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ион кику, майя санду, евросоюз, молдавия, в мире