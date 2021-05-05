https://ria.ru/20210505/minuteman-1731215973.html

США сообщили о провальных испытаниях ракеты Minuteman III

США сообщили о провальных испытаниях ракеты Minuteman III

США потерпели неудачу во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили американские ВВС. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T16:44

2021-05-05T16:44

2021-05-05T17:29

ввс сша

калифорния

minuteman iii

сша

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155750/55/1557505550_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_98b242030c99c08364a1f2718e5ef375.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. США потерпели неудачу во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили американские ВВС.Пуск проходил на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Целями были заявлены оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения."Ведется расследование причин неудачи, Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска", — говорится в заявлении Военно-воздушных сил.Штаты проводили испытание МБР Minuteman III в феврале на той же авиабазе.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. В американской армии они появились в 1970 году, в конце 1978-го их производство прекратили. Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Согласно данным из открытых источников, всего Пентагон располагает 450 такими ракетами. Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/giperzvuk-1590827049.html

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс сша, калифорния, minuteman iii, сша, технологии, в мире