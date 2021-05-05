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США сообщили о провальных испытаниях ракеты Minuteman III
США сообщили о провальных испытаниях ракеты Minuteman III
США потерпели неудачу во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили американские ВВС. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T16:44
2021-05-05T16:44
2021-05-05T17:29
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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. США потерпели неудачу во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили американские ВВС.Пуск проходил на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Целями были заявлены оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения."Ведется расследование причин неудачи, Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска", — говорится в заявлении Военно-воздушных сил.Штаты проводили испытание МБР Minuteman III в феврале на той же авиабазе.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. В американской армии они появились в 1970 году, в конце 1978-го их производство прекратили. Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Согласно данным из открытых источников, всего Пентагон располагает 450 такими ракетами. Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ввс сша, калифорния, minuteman iii, сша, технологии, в мире
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. США потерпели неудачу во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили американские ВВС.
Пуск проходил на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния
. Целями были заявлены оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения.
"Ведется расследование причин неудачи, Командование глобальных ударов ВВС США
оценивает возможность переноса тестового пуска", — говорится в заявлении Военно-воздушных сил.
Штаты
проводили испытание МБР Minuteman III в феврале на той же авиабазе.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. В американской армии они появились в 1970 году, в конце 1978-го их производство прекратили.
Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Согласно данным из открытых источников, всего Пентагон располагает 450 такими ракетами. Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.