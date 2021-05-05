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Минфин изучит вопросы долгов регионов по коммерческим кредитам
Минфин изучит вопросы долгов регионов по коммерческим кредитам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 24 мая проработать вопросы о задолженности регионов по коммерческим кредитам, которые превышают 25%... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:45
2021-05-05T11:45
2021-05-05T11:45
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 24 мая проработать вопросы о задолженности регионов по коммерческим кредитам, которые превышают 25% собственных доходов, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина."В рамках поручения (президента РФ) Владимира Путина задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что проработать эти поручения Минфин должен до 24 мая.
https://ria.ru/20210503/putin-1730997111.html
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россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика