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Наука
https://ria.ru/20210505/meteory-1731151586.html
Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
Метеорный поток эта-Аквариды (также именуемый Майскими Акваридами) достигнет своего пика, 5, 6 и 7 мая в небе можно будет наблюдать до 50 метеоров в час,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T00:28
2021-05-05T00:28
наука
россия
космос - риа наука
московский планетарий
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Метеорный поток эта-Аквариды (также именуемый Майскими Акваридами) достигнет своего пика, 5, 6 и 7 мая в небе можно будет наблюдать до 50 метеоров в час, сообщали ранее в Московском планетарии.Майские Аквариды, источником которых является пылевой след от кометы Галлея, действуют с 19 апреля по 28 мая. Обычно в период максимума можно видеть порядка 30 метеоров в час. В этот раз, по прогнозам Международной метеорной организации, их будет до 50.Как отмечают в планетарии, быстрые и яркие белые метеоры, летящие со скоростью почти 67 километров в секунду, будут оставлять в небе длинные следы.Наблюдать поток можно будет невооруженным взглядом, причем лучше всего это делать в предрассветные часы (с 2 до 4 часов утра). Радиант потока (точка в небе, из которой визуально вылетают метеоры) восходит только под утро и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах он виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета.Чтобы увидеть метеоры, смотреть надо на юго-восточный горизонт, а в качестве ориентира можно использовать Летний Треугольник – созвездие из трех ярких звезд Веги, Денеба и Альтаира. Радиант располагается левее (восточнее) и ниже звезды Альтаир. Смотреть лучше на область неба между горизонтом и Летним Треугольником.Убывающая Луна, как отмечают в планетарии, лишь незначительно помешает наблюдениям - она располагается недалеко от радианта, но появляется из-за горизонта позднее его. В то же время метеоры будут видны только при благоприятных погодных условиях.
https://ria.ru/20210320/meteorit-1602089857.html
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россия, космос - риа наука, московский планетарий

Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня

00:28 05.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМетеорный поток
Метеорный поток - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Метеорный поток эта-Аквариды (также именуемый Майскими Акваридами) достигнет своего пика, 5, 6 и 7 мая в небе можно будет наблюдать до 50 метеоров в час, сообщали ранее в Московском планетарии.
Майские Аквариды, источником которых является пылевой след от кометы Галлея, действуют с 19 апреля по 28 мая. Обычно в период максимума можно видеть порядка 30 метеоров в час. В этот раз, по прогнозам Международной метеорной организации, их будет до 50.
Как отмечают в планетарии, быстрые и яркие белые метеоры, летящие со скоростью почти 67 километров в секунду, будут оставлять в небе длинные следы.
Наблюдать поток можно будет невооруженным взглядом, причем лучше всего это делать в предрассветные часы (с 2 до 4 часов утра). Радиант потока (точка в небе, из которой визуально вылетают метеоры) восходит только под утро и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах он виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета.
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Убывающая Луна, как отмечают в планетарии, лишь незначительно помешает наблюдениям - она располагается недалеко от радианта, но появляется из-за горизонта позднее его. В то же время метеоры будут видны только при благоприятных погодных условиях.
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