https://ria.ru/20210505/merkel-1731214704.html

Меркель заявила о разногласиях с США по "Северному потоку — 2"

Меркель заявила о разногласиях с США по "Северному потоку — 2"

Проект "Северный поток — 2" остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила канцлер ФРГ Ангела... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T16:35

2021-05-05T16:35

2021-05-05T16:54

россия

allseas

хдс/хсс

сша

северный поток — 2

ангела меркель

германия

в мире

экономика

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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС."Важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке. К ним сейчас относится тема "Северного потока — 2". Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером", - сказала Меркель."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

https://ria.ru/20210504/blinken-1731132901.html

россия

сша

германия

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россия, allseas, хдс/хсс, сша, северный поток — 2, ангела меркель, германия, в мире, экономика