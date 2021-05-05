https://ria.ru/20210505/mali-1731162919.html

Женщина из Мали родила сразу девять детей

Женщина из Мали родила сразу девять детей

Жительница западноафриканской страны Мали родила девять детей за один раз - пять девочек и четыре мальчика, мать и новорожденные чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T08:46

2021-05-05T08:46

2021-05-05T08:46

здоровье - общество

марокко

бамако

мали

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c3c76840372f7550b3e3fab5950de0cd.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Жительница западноафриканской страны Мали родила девять детей за один раз - пять девочек и четыре мальчика, мать и новорожденные чувствует себя хорошо, сообщает министерство здравоохранения республики.По данным ведомства, Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по указу президента страны Ба Ндау."Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года, Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорожденные (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении минздрава в Facebook.Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медицинских специалистов обеих стран, чей "профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности".По данным агентства Франс Пресс, матери новорожденных 25 лет. Через несколько недель они вместе должны вернуться в Мали.Представитель минздрава Марокко Рашид Кудхари при этом заявил, что ему ничего не известно о том, что где-то в его стране произошло такое редкое явление - рождение сразу девяти детей.

https://ria.ru/20210419/rody-1728986097.html

марокко

бамако

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, марокко, бамако, мали, в мире