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Женщина из Мали родила сразу девять детей
Женщина из Мали родила сразу девять детей
Жительница западноафриканской страны Мали родила девять детей за один раз - пять девочек и четыре мальчика, мать и новорожденные чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T08:46
2021-05-05T08:46
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Жительница западноафриканской страны Мали родила девять детей за один раз - пять девочек и четыре мальчика, мать и новорожденные чувствует себя хорошо, сообщает министерство здравоохранения республики.По данным ведомства, Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по указу президента страны Ба Ндау."Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года, Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорожденные (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении минздрава в Facebook.Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медицинских специалистов обеих стран, чей "профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности".По данным агентства Франс Пресс, матери новорожденных 25 лет. Через несколько недель они вместе должны вернуться в Мали.Представитель минздрава Марокко Рашид Кудхари при этом заявил, что ему ничего не известно о том, что где-то в его стране произошло такое редкое явление - рождение сразу девяти детей.
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здоровье - общество, марокко, бамако, мали, в мире

Женщина из Мали родила сразу девять детей

08:46 05.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Жительница западноафриканской страны Мали родила девять детей за один раз - пять девочек и четыре мальчика, мать и новорожденные чувствует себя хорошо, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным ведомства, Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по указу президента страны Ба Ндау.

COMMUNIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL SUR L’ACCOUCHEMENT DE MADAME HALIMA CISSE La ministre...

Опубликовано Ministère de la Santé et du Développement Social Вторник, 4 мая 2021 г.
"Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года, Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорожденные (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении минздрава в Facebook.
Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медицинских специалистов обеих стран, чей "профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности".
По данным агентства Франс Пресс, матери новорожденных 25 лет. Через несколько недель они вместе должны вернуться в Мали.
Представитель минздрава Марокко Рашид Кудхари при этом заявил, что ему ничего не известно о том, что где-то в его стране произошло такое редкое явление - рождение сразу девяти детей.
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