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В красноярских лесах высадят более 14 миллионов сеянцев хвойных деревьев
В красноярских лесах высадят более 14 миллионов сеянцев хвойных деревьев
Более 14 миллионов сеянцев хвойных пород деревьев высадят в лесах Красноярского края в 2021 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:08
2021-05-05T13:08
красноярский край
александр панфилов
шушенский район
общество
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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Более 14 миллионов сеянцев хвойных пород деревьев высадят в лесах Красноярского края в 2021 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По ее данным, специалисты лесничеств в Ермаковском, Минусинском и Шушенском районах уже приступили к посадке лесных культур. Всего в течение года в Красноярском крае планируется восстановить леса после рубок, пожаров и вредителей на площади более 92 тысяч гектаров.В пресс-службе сообщают, что итоги и перспективы лесовосстановления обсудили на заседании коллегии министерства лесного хозяйства региона, которое прошло с участием заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Панфилова."Благодаря участию региона в федеральном проекте "Сохранение лесов" объемы воспроизводства лесов с каждым годом увеличиваются. Так, на территории края до 2024 года планируется восстанавливать до 100 тысяч га лесов ежегодно", - говорится в сообщении.По словам министра краевого лесхоза Алексея Панова, к лесокультурному сезону 2021 года в крае создан необходимый запас семян, выращено 25 миллионов штук стандартного посадочного материала, в рамках нацпроекта "Экология" лесничества края приобрели необходимую технику и оборудование – 108 единиц в 2020 году и 9 единиц в 2021 году."Всего в 2021 году лесничества и арендаторы лесных участков высадят более 14 миллионов сеянцев хвойных пород на площади 3,5 тысячи гектаров. В некоторых районах для восстановления лесов посеют семена на площади 3,3 тысячи гектаров. В большинстве территорий на площади более 85 тысяч гектаров проведут работы по естественному возобновлению лесов - уходы за подростом, минерализацию почвы и тд", - говорится в сообщении.Помимо этого в регионе планируют готовить посадочный материал с закрытой корневой системой (ЗКС) – сеянцы сначала будут выращивать в отдельных контейнерах в мини-теплицах, а затем пересаживать в открытый грунт."Такая технология обеспечивает полную гарантию приживаемости, так как корневая система развивается более интенсивно. Для обмена опытом по выращиванию посадочного материала с ЗКС работники лесного хозяйства Красноярского края выехали в Алтайский селекционно-семеноводческий центр, где уже используют передовые технологии лесовосстановления", - отмечается в сообщении.Пилотные проекты в регионе стартуют уже в этом году, а с 2022 года все компенсационное лесовосстановление должны будут проводить посадочным материалом с закрытой корневой системой.
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красноярский край, александр панфилов, шушенский район, общество

В красноярских лесах высадят более 14 миллионов сеянцев хвойных деревьев

13:08 05.05.2021
 
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Московской областиЭколого-патриотическая акция "Лес Победы"
Эколого-патриотическая акция Лес Победы - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Московской области
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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Более 14 миллионов сеянцев хвойных пород деревьев высадят в лесах Красноярского края в 2021 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, специалисты лесничеств в Ермаковском, Минусинском и Шушенском районах уже приступили к посадке лесных культур. Всего в течение года в Красноярском крае планируется восстановить леса после рубок, пожаров и вредителей на площади более 92 тысяч гектаров.
В пресс-службе сообщают, что итоги и перспективы лесовосстановления обсудили на заседании коллегии министерства лесного хозяйства региона, которое прошло с участием заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Панфилова.
"Благодаря участию региона в федеральном проекте "Сохранение лесов" объемы воспроизводства лесов с каждым годом увеличиваются. Так, на территории края до 2024 года планируется восстанавливать до 100 тысяч га лесов ежегодно", - говорится в сообщении.
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По словам министра краевого лесхоза Алексея Панова, к лесокультурному сезону 2021 года в крае создан необходимый запас семян, выращено 25 миллионов штук стандартного посадочного материала, в рамках нацпроекта "Экология" лесничества края приобрели необходимую технику и оборудование – 108 единиц в 2020 году и 9 единиц в 2021 году.
"Всего в 2021 году лесничества и арендаторы лесных участков высадят более 14 миллионов сеянцев хвойных пород на площади 3,5 тысячи гектаров. В некоторых районах для восстановления лесов посеют семена на площади 3,3 тысячи гектаров. В большинстве территорий на площади более 85 тысяч гектаров проведут работы по естественному возобновлению лесов - уходы за подростом, минерализацию почвы и тд", - говорится в сообщении.
Помимо этого в регионе планируют готовить посадочный материал с закрытой корневой системой (ЗКС) – сеянцы сначала будут выращивать в отдельных контейнерах в мини-теплицах, а затем пересаживать в открытый грунт.
"Такая технология обеспечивает полную гарантию приживаемости, так как корневая система развивается более интенсивно. Для обмена опытом по выращиванию посадочного материала с ЗКС работники лесного хозяйства Красноярского края выехали в Алтайский селекционно-семеноводческий центр, где уже используют передовые технологии лесовосстановления", - отмечается в сообщении.
Пилотные проекты в регионе стартуют уже в этом году, а с 2022 года все компенсационное лесовосстановление должны будут проводить посадочным материалом с закрытой корневой системой.
 
Красноярский крайАлександр ПанфиловШушенский районОбщество
 
 
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