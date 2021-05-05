https://ria.ru/20210505/lavrov-1731184571.html
Лавров обсудит с главой МИД Палестины помощь в борьбе с COVID-19
Лавров обсудит с главой МИД Палестины помощь в борьбе с COVID-19
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с коллегой из Палестины Риядом аль-Малики дополнительную помощь по борьбе с пандемией коронавируса. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:45
2021-05-05T12:45
2021-05-05T12:45
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рияд аль-малики
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с коллегой из Палестины Риядом аль-Малики дополнительную помощь по борьбе с пандемией коронавируса."Мы, конечно же, все озабочены задачами по преодолению последствий пандемии, обеспечению безопасности населения, и сегодня мы обсудим дополнительные шаги, которые позволят России продолжить и нарастить свою помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией нашим палестинским друзьям", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Палестины в Москве.Кроме того, по словам Лаврова, Москва рассчитывает на скорое заседание межправительственной российско-палестинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Как только позволит эпидемиологическая обстановка, рассчитываем провести очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Есть целый ряд перспективных проектов, которые мы уже достаточно давно собираемся реализовать. Надеюсь, что это состоится в самое ближайшее время", - заявил он.
https://ria.ru/20210430/sputnik-1730737519.html
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