Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210505/lavrov-1731184571.html
Лавров обсудит с главой МИД Палестины помощь в борьбе с COVID-19
Лавров обсудит с главой МИД Палестины помощь в борьбе с COVID-19
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с коллегой из Палестины Риядом аль-Малики дополнительную помощь по борьбе с пандемией коронавируса. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:45
2021-05-05T12:45
россия
рияд аль-малики
сергей лавров
палестина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730326235_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_dad3b7e2dbab83f4ac3f255e9aba5cfa.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с коллегой из Палестины Риядом аль-Малики дополнительную помощь по борьбе с пандемией коронавируса."Мы, конечно же, все озабочены задачами по преодолению последствий пандемии, обеспечению безопасности населения, и сегодня мы обсудим дополнительные шаги, которые позволят России продолжить и нарастить свою помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией нашим палестинским друзьям", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Палестины в Москве.Кроме того, по словам Лаврова, Москва рассчитывает на скорое заседание межправительственной российско-палестинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Как только позволит эпидемиологическая обстановка, рассчитываем провести очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Есть целый ряд перспективных проектов, которые мы уже достаточно давно собираемся реализовать. Надеюсь, что это состоится в самое ближайшее время", - заявил он.
https://ria.ru/20210430/sputnik-1730737519.html
https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592581853.html
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730326235_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e9a6c45a35fb8d3167af2eb655d5170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, рияд аль-малики, сергей лавров, палестина, в мире

Лавров обсудит с главой МИД Палестины помощь в борьбе с COVID-19

12:45 05.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с коллегой из Палестины Риядом аль-Малики дополнительную помощь по борьбе с пандемией коронавируса.
"Мы, конечно же, все озабочены задачами по преодолению последствий пандемии, обеспечению безопасности населения, и сегодня мы обсудим дополнительные шаги, которые позволят России продолжить и нарастить свою помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией нашим палестинским друзьям", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Палестины в Москве.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 17:04Распространение коронавируса
Палестинский министр поблагодарил Россию за поставку "Спутника V"
Кроме того, по словам Лаврова, Москва рассчитывает на скорое заседание межправительственной российско-палестинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Как только позволит эпидемиологическая обстановка, рассчитываем провести очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Есть целый ряд перспективных проектов, которые мы уже достаточно давно собираемся реализовать. Надеюсь, что это состоится в самое ближайшее время", - заявил он.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 15:01Распространение коронавируса
Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
 
РоссияРияд аль-МаликиСергей ЛавровПалестинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15СМИ: в США назвали возможные места встречи Путина и Байдена
03:10Нарколог рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 пить алкоголь
03:07Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
03:04Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи
02:49Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером
02:33Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве
02:17Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии
02:12Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов
02:10Длительный сон назвали признаком болезни
01:59Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
01:56Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции
01:31На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
01:22Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
01:11Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
01:05"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
01:01Непал приостанавливает международное авиасообщение
00:42Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море
00:36"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы
00:19Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
00:15В США арестовали мужчину, бросавшего камни в здание Капитолия
Лента новостейМолния