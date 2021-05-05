https://ria.ru/20210505/krym-1731237094.html

G7 призвала Россию принять меры по "деэскалации" в Крыму

G7 призвала Россию принять меры по "деэскалации" в Крыму

G7 призывает власти России принять меры по "деэскалации ситуации" на украинских границах и в Крыму, говорится в коммюнике "группы семи". РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T20:26

2021-05-05T20:26

2021-05-05T20:54

обсе

дмитрий песков

владимир путин

москва

оон

вашингтон (город)

россия

g7

республика крым

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ЛОНДОН, 5 мая – РИА Новости, Мария Табак. G7 призывает власти России принять меры по "деэскалации ситуации" на украинских границах и в Крыму, говорится в коммюнике "группы семи"."Мы призываем Россию принять меры по деэскалации ситуации на украинских границах и в незаконно аннексированном Крыму. Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитету и территориальному единству Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды", - говорится в коммюнике."Мы призываем Россию соблюдать принципы ОБСЕ и свои обязательства в том, что касается прозрачности деятельности своих вооруженных сил и действий", - говорится в документе.G7 выражает сожаление в связи с отсутствием "внятного ответа" со стороны России касательно действий ее ВС."Критически важно, чтобы Москва теперь полностью отвела войска и приняла необходимые меры для снижения напряженности. Мы выражаем наше глубокое беспокойство в связи с действиями РФ, направленными на то, чтобы заблокировать доступ к некоторым районам Черного моря, в том числе близ незаконно аннексированного Крыма и в Керченском проливе, затрудняя тем самым доступ к украинским портам в Азовском море. Мы приветствуем сдержанность и дипломатический подход Украины в этом контексте", - говорится в коммюнике.G7 также выразила свою поддержку нормандскому процессу."Мы также намерены имплементировать санкции и напоминаем, что продолжительность санкций зависит от полного выполнения Россией своих обязательств по минским соглашениям и от возвращения Крыма Украине", - отмечается в документе."Семерка" приветствует также инициативу по созданию "Крымской платформы" - саммита, на котором Украина планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, и призывает украинские власти продолжать программу внутренних реформ.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210505/g7-1731236446.html

https://ria.ru/20210505/balans-1731211173.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/semerka-1731202351.html

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обсе, дмитрий песков, владимир путин, москва, оон, вашингтон (город), россия, g7, республика крым, украина, в мире