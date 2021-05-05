G7 призвала Россию принять меры по "деэскалации" в Крыму
20:26 05.05.2021 (обновлено: 20:54 05.05.2021)
© AP Photo / Pool / Carlos BarriaЛидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
© AP Photo / Pool / Carlos Barria
"Мы призываем Россию принять меры по деэскалации ситуации на украинских границах и в незаконно аннексированном Крыму. Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитету и территориальному единству Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды", - говорится в коммюнике.
"Мы призываем Россию соблюдать принципы ОБСЕ и свои обязательства в том, что касается прозрачности деятельности своих вооруженных сил и действий", - говорится в документе.
G7 выражает сожаление в связи с отсутствием "внятного ответа" со стороны России касательно действий ее ВС.
"Критически важно, чтобы Москва теперь полностью отвела войска и приняла необходимые меры для снижения напряженности. Мы выражаем наше глубокое беспокойство в связи с действиями РФ, направленными на то, чтобы заблокировать доступ к некоторым районам Черного моря, в том числе близ незаконно аннексированного Крыма и в Керченском проливе, затрудняя тем самым доступ к украинским портам в Азовском море. Мы приветствуем сдержанность и дипломатический подход Украины в этом контексте", - говорится в коммюнике.
G7 также выразила свою поддержку нормандскому процессу.
"Мы также намерены имплементировать санкции и напоминаем, что продолжительность санкций зависит от полного выполнения Россией своих обязательств по минским соглашениям и от возвращения Крыма Украине", - отмечается в документе.
"Семерка" приветствует также инициативу по созданию "Крымской платформы" - саммита, на котором Украина планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, и призывает украинские власти продолжать программу внутренних реформ.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".