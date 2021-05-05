https://ria.ru/20210505/krym-1731207860.html

Аксенов заявил о стабилизации ситуации с водоснабжением Крыма

Аксенов заявил о стабилизации ситуации с водоснабжением Крыма

Ситуация с водоснабжением Крыма в целом стабилизировалась, ухудшения ситуации не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:49

2021-05-05T15:49

2021-05-05T15:49

сергей аксенов (политик)

ялта

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением Крыма в целом стабилизировалась, ухудшения ситуации не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов.В частности, по его словам, уже удалось вернуть горячее водоснабжение в Симферополе и значительно смягчить графики как в крымской столице, так и в Ялте.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210504/davlenie-1731135667.html

ялта

симферополь

республика крым

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сергей аксенов (политик), ялта, симферополь, республика крым, общество