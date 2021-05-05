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Аксенов заявил о стабилизации ситуации с водоснабжением Крыма
Аксенов заявил о стабилизации ситуации с водоснабжением Крыма
Ситуация с водоснабжением Крыма в целом стабилизировалась, ухудшения ситуации не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:49
2021-05-05T15:49
сергей аксенов (политик)
ялта
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением Крыма в целом стабилизировалась, ухудшения ситуации не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов.В частности, по его словам, уже удалось вернуть горячее водоснабжение в Симферополе и значительно смягчить графики как в крымской столице, так и в Ялте.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210504/davlenie-1731135667.html
ялта
симферополь
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сергей аксенов (политик), ялта, симферополь, республика крым, общество

Аксенов заявил о стабилизации ситуации с водоснабжением Крыма

15:49 05.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПартизанское водохранилище в Крыму
Партизанское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением Крыма в целом стабилизировалась, ухудшения ситуации не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В целом стабилизировалась. Ухудшения ситуации не будет. Все мероприятия в плане и реализуются по поручению президента", - сказал Аксенов журналистам.
В частности, по его словам, уже удалось вернуть горячее водоснабжение в Симферополе и значительно смягчить графики как в крымской столице, так и в Ялте.
Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 20:18
Климкин назвал способ давления на Россию для "возвращения" Крыма
"По Ялте с 1 июля и как минимум по 1 октября будет постоянное водоснабжение", - сказал Аксенов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
Сергей Аксенов (политик)ЯлтаСимферопольРеспублика КрымОбщество
 
 
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