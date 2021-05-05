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Хуснуллин сообщил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена
Хуснуллин сообщил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена
Проблема с водоснабжением Крыма на ближайшие годы будет решена, но необходимо искать дополнительные источники с учетом развития полуострова, сообщил... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:32
2021-05-05T16:19
россия
жкх
марат хуснуллин
симферополь
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Проблема с водоснабжением Крыма на ближайшие годы будет решена, но необходимо искать дополнительные источники с учетом развития полуострова, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин."Тот объем работ, который мы выполняем, на этот и ближайшие годы проблему снимут, но надо обязательно заниматься дополнительным поиском воды с учетом развития всей территории", - сказал журналистам Хуснуллин.По его словам, на перспективу отработают несколько вариантов. В их числе бурение скважин на дне Азовского моря."Мы пока держим в плане, но еще не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Это как крайний вариант. Она у нас тоже в программе есть. Если не будет хватать воды, будем точно использовать и эту систему", - сказал Хуснуллин.Кроме того, по его словам, сегодня ключевым вопросом является снижение потерь в системе водоподачи."Это замена труб. Последние десятилетия в водоснабжение региона деньги не вкладывались совсем. Износ труб под 90%. Трубы дырявые. Если мы максимально быстро сможем их заменить и починить, думаю, что уже часть проблем с водой будет решена", - сказал вице-премьер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210504/blokada-1731144422.html
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россия, жкх, марат хуснуллин, симферополь, украина

Хуснуллин сообщил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена

15:32 05.05.2021 (обновлено: 16:19 05.05.2021)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Проблема с водоснабжением Крыма на ближайшие годы будет решена, но необходимо искать дополнительные источники с учетом развития полуострова, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
"Тот объем работ, который мы выполняем, на этот и ближайшие годы проблему снимут, но надо обязательно заниматься дополнительным поиском воды с учетом развития всей территории", - сказал журналистам Хуснуллин.
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По его словам, на перспективу отработают несколько вариантов. В их числе бурение скважин на дне Азовского моря.
"Мы пока держим в плане, но еще не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Это как крайний вариант. Она у нас тоже в программе есть. Если не будет хватать воды, будем точно использовать и эту систему", - сказал Хуснуллин.
Кроме того, по его словам, сегодня ключевым вопросом является снижение потерь в системе водоподачи.
"Это замена труб. Последние десятилетия в водоснабжение региона деньги не вкладывались совсем. Износ труб под 90%. Трубы дырявые. Если мы максимально быстро сможем их заменить и починить, думаю, что уже часть проблем с водой будет решена", - сказал вице-премьер.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
РоссияЖКХМарат ХуснуллинСимферопольУкраина
 
 
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