https://ria.ru/20210505/krym-1731201256.html

Россия справится с обеспечением Крыма водой, заявил Хуснуллин

Россия справится с обеспечением Крыма водой, заявил Хуснуллин

Россия справится с обеспечением Крыма водой без возобновления поставок по Север-Крымскому каналу из Украины, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:07

2021-05-05T15:07

2021-05-05T15:39

марат хуснуллин

симферополь

украина

россия

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Россия справится с обеспечением Крыма водой без возобновления поставок по Север-Крымскому каналу из Украины, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."Мы справимся без Украины", - сказал Хуснуллин журналистам.При этом, по его словам, прекращение подачи воды в Крым является несправедливым решением."Абсолютно несправедливо лишать воды население. Это геноцид", - подчеркнул вице-премьер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210505/krym-1731203309.html

https://ria.ru/20210331/krym-1603585164.html

симферополь

украина

россия

республика крым

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марат хуснуллин, симферополь, украина, россия, республика крым, общество