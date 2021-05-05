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Бывший вице-премьер заявил, что Ельцин отказался присоединять Крым
Бывший вице-премьер заявил, что Ельцин отказался присоединять Крым
Бывший вице-премьер и соратник первого президента России Михаил Полторанин рассказал об отказе Ельцина присоединять Крым. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:59
2021-05-05T14:59
2021-05-05T14:59
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Стало известно об отказе Ельцина присоединять Крым
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший вице-премьер и соратник первого президента России Михаил Полторанин рассказал об отказе Ельцина присоединять Крым.По словам политика, Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой Россия забрала бы полуостров, а Украина взамен бесплатно бы получала газ в течение десяти лет. При этом регион стал бы автономией, открытой для обеих стран, уточнил он.Ранее бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что представители Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России. По словам политика, в Москве на тот момент не прислушались к просьбам этих регионов, поскольку у администрации Ельцина "не было времени" на переговоры с Украиной, а власти были обеспокоены тем "как России выжить вообще".
https://ria.ru/20191209/1562148432.html
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