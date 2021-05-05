https://ria.ru/20210505/krym-1731183717.html

В Крыму план Климкина по возвращению полуострова назвали самообманом

В Крыму план Климкина по возвращению полуострова назвали самообманом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинские политики занимаются самообманом,... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:39

2021-05-05T12:39

2021-05-05T13:32

россия

юрий гемпель

павел климкин

симферополь

республика крым

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинские политики занимаются самообманом, если действительно полагают, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом.Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что способ "реально давить на Россию в вопросе "деоккупации" - не поставлять воду в Крым."Во-первых, это весьма недипломатический подход к решению проблемы. Разговор ультиматумов неприемлем. Во-вторых, киевские политики, сродни Климкину, самообманываются, если действительно полагают, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом", - сказал Гемпель РИА Новости.По его словам, перекрытие подачи воды в Крым со стороны Украины является вопиющим нарушением прав человека, на которое предпочитают не обращать внимания международные правозащитные организации."Украина избрала тактику удушения Крыма. Но они забыли, что полуостров является частью великого государства, способного справиться со всеми трудностями. Крым не просит днепровскую воду и даже не обсуждает этот вопрос. Мы успешно решим все проблемы, связанные с водообеспечением", - сказал Гемпель.Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил Климкину после его слов "податься в шуты". "Очередное бредовое заявление. Климкин - один из самых забавных представителей украинского паноптикума. Ему впору податься в шуты или построить себе карьеру в одном из юмористических проектов", - заявил РИА Новости Чегринец.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210504/davlenie-1731135667.html

https://ria.ru/20210504/krym-1731108325.html

россия

симферополь

республика крым

украина

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россия, юрий гемпель, павел климкин, симферополь, республика крым, украина, политика