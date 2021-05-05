https://ria.ru/20210505/kosmos-1731182837.html

ЦУП отрегулировал температуру в российском модуле на МКС

ЦУП отрегулировал температуру в российском модуле на МКС

Космонавты на борту Международной космической станции (МКС) пожаловались на жару в российском модуле "Звезда", специалисты подрегулировали температуру в нем,... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:31

2021-05-05T12:31

2021-05-05T12:31

наука

акихико хосиде

тома песке

земля

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Космонавты на борту Международной космической станции (МКС) пожаловались на жару в российском модуле "Звезда", специалисты подрегулировали температуру в нем, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Накануне космонавт Олег Новицкий сообщил, что температура в модуле "Звезда" составляет 26 градусов. Он отметил, что в модуле жарко и ощущается как летом на пляже, поэтому, по его словам, снял с себя все что только можно.Утром в среду специалист подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) рассказала экипажу, что по просьбе космонавтов они подрегулировали температуру в модуле."Спасибо огромное", - сказал Новицкий, пошутив, что это актуально, так как у космонавтов нет с собой купальников."Мы вам даже немножко завидуем, у нас-то прохладно (в Подмосковье - ред.)", - ответила специалист.Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

https://ria.ru/20210502/progress-1730881164.html

https://ria.ru/20210430/utechka-1730601185.html

земля

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акихико хосиде, тома песке, земля, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса, московская область (подмосковье)