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Наука
https://ria.ru/20210505/kosmos-1731182837.html
ЦУП отрегулировал температуру в российском модуле на МКС
ЦУП отрегулировал температуру в российском модуле на МКС
Космонавты на борту Международной космической станции (МКС) пожаловались на жару в российском модуле "Звезда", специалисты подрегулировали температуру в нем,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:31
2021-05-05T12:31
наука
акихико хосиде
тома песке
земля
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Космонавты на борту Международной космической станции (МКС) пожаловались на жару в российском модуле "Звезда", специалисты подрегулировали температуру в нем, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Накануне космонавт Олег Новицкий сообщил, что температура в модуле "Звезда" составляет 26 градусов. Он отметил, что в модуле жарко и ощущается как летом на пляже, поэтому, по его словам, снял с себя все что только можно.Утром в среду специалист подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) рассказала экипажу, что по просьбе космонавтов они подрегулировали температуру в модуле."Спасибо огромное", - сказал Новицкий, пошутив, что это актуально, так как у космонавтов нет с собой купальников."Мы вам даже немножко завидуем, у нас-то прохладно (в Подмосковье - ред.)", - ответила специалист.Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
https://ria.ru/20210502/progress-1730881164.html
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акихико хосиде, тома песке, земля, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса, московская область (подмосковье)

ЦУП отрегулировал температуру в российском модуле на МКС

12:31 05.05.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Космонавты на борту Международной космической станции (МКС) пожаловались на жару в российском модуле "Звезда", специалисты подрегулировали температуру в нем, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Накануне космонавт Олег Новицкий сообщил, что температура в модуле "Звезда" составляет 26 градусов. Он отметил, что в модуле жарко и ощущается как летом на пляже, поэтому, по его словам, снял с себя все что только можно.
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Утром в среду специалист подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) рассказала экипажу, что по просьбе космонавтов они подрегулировали температуру в модуле.
"Спасибо огромное", - сказал Новицкий, пошутив, что это актуально, так как у космонавтов нет с собой купальников.
"Мы вам даже немножко завидуем, у нас-то прохладно (в Подмосковье - ред.)", - ответила специалист.
Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
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НаукаАкихико ХосидеТома ПескеЗемляОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСАМосковская область (Подмосковье)
 
 
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