https://ria.ru/20210505/koronavirus-1731173030.html

В России за сутки 7506 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 7506 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 7 506 человек с COVID-19, за все время - 4 464 550, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:04

2021-05-05T11:04

2021-05-05T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 506 человек с COVID-19, за все время - 4 464 550, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 506 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 464 550", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 1 785 человек, в Санкт-Петербурге - 873, Подмосковье - 433.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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