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В России за сутки 7506 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 7506 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 7 506 человек с COVID-19, за все время - 4 464 550, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:04
2021-05-05T11:04
2021-05-05T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 506 человек с COVID-19, за все время - 4 464 550, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 506 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 464 550", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 1 785 человек, в Санкт-Петербурге - 873, Подмосковье - 433.
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