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Президент Киргизии подписал новую конституцию страны
Президент Киргизии подписал новую конституцию страны
Глава Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый на референдуме проект конституции страны, по которому в республике возвращается президентская форма правления,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T07:18
2021-05-05T07:18
2021-05-05T07:18
садыр жапаров
киргизия
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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Глава Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый на референдуме проект конституции страны, по которому в республике возвращается президентская форма правления, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие проходит в государственной резиденции Ала-Арча. В нем принимают участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты парламента, представители судейского корпуса, правительства страны, общественные деятели.Конституционный референдум в Киргизии прошел 11 апреля, в один день с выборами депутатов органов местного самоуправления. Согласно данным ЦИК, за проект нового основного закона страны проголосовали 79,3%, против - 13,7%. Явка избирателей на референдуме составила почти 37%.В новой конституции введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. Документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.
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садыр жапаров, киргизия, в мире
БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости.
Глава Киргизии Садыр Жапаров
подписал принятый на референдуме проект конституции страны, по которому в республике возвращается президентская форма правления, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит в государственной резиденции Ала-Арча. В нем принимают участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты парламента, представители судейского корпуса, правительства страны, общественные деятели.
Конституционный референдум в Киргизии прошел 11 апреля, в один день с выборами депутатов органов местного самоуправления. Согласно данным ЦИК, за проект нового основного закона страны проголосовали 79,3%, против - 13,7%. Явка избирателей на референдуме составила почти 37%.
В новой конституции введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. Документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.
По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.