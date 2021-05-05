https://ria.ru/20210505/konstitutsiya-1731158751.html

Президент Киргизии подписал новую конституцию страны

Президент Киргизии подписал новую конституцию страны

Глава Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый на референдуме проект конституции страны, по которому в республике возвращается президентская форма правления,... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T07:18

2021-05-05T07:18

2021-05-05T07:18

садыр жапаров

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Глава Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый на референдуме проект конституции страны, по которому в республике возвращается президентская форма правления, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие проходит в государственной резиденции Ала-Арча. В нем принимают участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты парламента, представители судейского корпуса, правительства страны, общественные деятели.Конституционный референдум в Киргизии прошел 11 апреля, в один день с выборами депутатов органов местного самоуправления. Согласно данным ЦИК, за проект нового основного закона страны проголосовали 79,3%, против - 13,7%. Явка избирателей на референдуме составила почти 37%.В новой конституции введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. Документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/suvanaliev-1731137796.html

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садыр жапаров, киргизия, в мире