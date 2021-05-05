https://ria.ru/20210505/kitay-1731236563.html

G7 призвала Китай "конструктивно сотрудничать по принятым правилам"

G7 призвала Китай "конструктивно сотрудничать по принятым правилам"

Китай как значительная держава и экономика с большими технологическими возможностями должен конструктивно сотрудничать в рамках международной системы,... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T20:17

2021-05-05T20:17

2021-05-05T20:48

g7

китай

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ЛОНДОН, 5 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Китай как значительная держава и экономика с большими технологическими возможностями должен конструктивно сотрудничать в рамках международной системы, основанной на принятых правилах, говорится в заявлении министров иностранных дел "Большой семерки", принятом по итогам двухдневной встречи в Лондоне."Мы призываем Китай как значительную державу и экономику с развитыми технологическими возможностями конструктивно участвовать в работе международной системы, сформированной на общепринятых принципах. В наших общих интересах предпринять действия, которые стали бы ответом на глобальные вызовы, в том числе проблему изменения климата и утрату биологического разнообразия... Мы с нетерпением ждем возможности работать с Китаем в области обеспечения регионального и глобального мира, безопасности и процветания", - говорится в заявлении.ИА Новости - Китай как экономика с большими возможностями должен конструктивно сотрудничать в рамках международной системы по принятым правилам - заявление G7

https://ria.ru/20210407/evrosoyuz-1727226655.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

g7, китай