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Правительство Киргизии преобразовали в кабинет министров
Правительство Киргизии преобразовали в кабинет министров
Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом преобразовал правительство страны в кабинет министров, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:53
2021-05-05T14:54
садыр жапаров
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом преобразовал правительство страны в кабинет министров, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.Как отметили в пресс-службе, согласно новой конституции Киргизии, "устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти"."Глава государства, принимая во внимание, что правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку… постановил: преобразовать правительство Кыргызской Республики в кабинет министров Кыргызской Республики, считать кабинет министров Кыргызской Республики правопреемником правительства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.В среду глава государства подписал новый основной закон республики. В новой конституции введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. Документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.
https://ria.ru/20210505/konstitutsiya-1731158751.html
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садыр жапаров, киргизия, в мире

Правительство Киргизии преобразовали в кабинет министров

14:53 05.05.2021 (обновлено: 14:54 05.05.2021)
 
© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанкЧлены Народного координационного совета (НКС), созданного группой политических партий Киргизии, обсуждают проект о передаче государственной власти и роспуске действующего парламента в здании правительства республики
Члены Народного координационного совета (НКС), созданного группой политических партий Киргизии, обсуждают проект о передаче государственной власти и роспуске действующего парламента в здании правительства республики - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Sputnik / Эркин Садыков
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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом преобразовал правительство страны в кабинет министров, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
Как отметили в пресс-службе, согласно новой конституции Киргизии, "устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти".
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
Вчера, 07:18
Президент Киргизии подписал новую конституцию страны
"Глава государства, принимая во внимание, что правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку… постановил: преобразовать правительство Кыргызской Республики в кабинет министров Кыргызской Республики, считать кабинет министров Кыргызской Республики правопреемником правительства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
В среду глава государства подписал новый основной закон республики. В новой конституции введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. Документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.
По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.

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Президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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