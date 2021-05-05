https://ria.ru/20210505/kirgiziya-1731200116.html

Правительство Киргизии преобразовали в кабинет министров

Правительство Киргизии преобразовали в кабинет министров

Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом преобразовал правительство страны в кабинет министров, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:53

2021-05-05T14:53

2021-05-05T14:54

садыр жапаров

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом преобразовал правительство страны в кабинет министров, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.Как отметили в пресс-службе, согласно новой конституции Киргизии, "устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти"."Глава государства, принимая во внимание, что правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку… постановил: преобразовать правительство Кыргызской Республики в кабинет министров Кыргызской Республики, считать кабинет министров Кыргызской Республики правопреемником правительства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.В среду глава государства подписал новый основной закон республики. В новой конституции введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. Документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.

https://ria.ru/20210505/konstitutsiya-1731158751.html

https://ria.ru/20210505/kirgiziya-1731164493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, киргизия, в мире