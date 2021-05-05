https://ria.ru/20210505/khramy-1730756797.html

Жители США и Европы бегут из храмов. Грозит ли такое России

Жители США и Европы бегут из храмов. Грозит ли такое России

Социологи предрекли массовый отток прихожан из церквей. В США — некогда одном из самых религиозных государств мира — все больше верующих предпочитают молиться... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T08:00

2021-05-05T08:00

2021-05-05T07:54

религия и мировоззрение

россия

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вциом

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сша

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Социологи предрекли массовый отток прихожан из церквей. В США — некогда одном из самых религиозных государств мира — все больше верующих предпочитают молиться дома. Распространится ли тенденция на другие страны, включая Россию, — в материале РИА Новости."Молодежь убегает""Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы" — эти строки из Евангелия посвящены наступлению последних времен. Землю, согласно христианскому вероучению, ждут страшные катаклизмы. А затем придет Антихрист.Это пророчество Иисуса всегда пугает верующих. Особенно в США, где их очень много — 82 процента населения. Потребность американцев в Боге удовлетворена сполна: нигде в мире нет такого разнообразия конфессий. И храмов — почти 400 тысяч. Но теперь им, судя по всему, грозит "мерзость запустения". По данным Института Гэллапа, одной из крупнейших исследовательских организаций в области социологии, религиозные американцы уходят из церквей, мечетей и синагог. Только 47 процентов посещают "дома Божии". В 1999-м их было 70 процентов.Данные встревожили прежде всего протестантское духовенство. К этому течению себя относят большинство верующих американцев, за которых постоянно борются различные организации. Заманивают не только проповедями на улице, но и рекламой в соцсетях и по телевизору. К слову, религиозные телеканалы входят в десятку самых рейтинговых в Штатах."Снижение числа посещающих храмы можно объяснить сменой поколений. Американцев старшего возраста все меньше. Зрелое и молодое население все реже ходит в церковь. И разница усиливается: если поколение X отстает по религиозности от бэби-бумеров на восемь пунктов, то миллениалы и поколение Z — на тридцать", — объясняют специалисты Института Гэллапа.Из-за этого, отмечают ученые, в США в последние годы храмы закрываются тысячами. Процесс ускорила пандемия, когда сразу в нескольких штатах верующим запретили посещать службы.Мусульман стало большеТо, что для Америки новинка, для Европы уже привычная картина. Еще в середине десятых священники жаловались на отсутствие прихожан. Причина прежде всего в демографии. Коренные европейцы стареют, их замещают мигранты из мусульманских стран, в чьих семьях, как правило, не меньше троих детей. Социологи сделали вывод, что численность христиан к 2060 году увеличится на 34 процента, а мусульман — на 70.Неумолимый рост исламского населения косвенно подтверждают данные поисковика Google. В апреле компания заявила, что количество запросов по слову "Рамадан" среди европейцев впервые превысило "Пасху". Причем разрыв довольно существенный.Сейчас на континенте живет примерно 554 миллиона христиан. Сосчитать мусульман гораздо сложнее: по разным оценкам, их от 15 до 30 миллионов. И это только граждане стран Шенгенской зоны и Великобритании.Лидер роста — Германия. Сейчас там, по данным Федерального ведомства по миграции и делам беженцев, 5,6 миллиона последователей ислама. Пять лет назад их было на миллион меньше. Драйвером стали в основном выходцы из Турции. Затем идут жители ближневосточных стран, потом Северной Африки и Восточной Европы (Албании и Боснии).Но самое главное — то, что подавляющее большинство европейских мусульман регулярно ходят в мечеть. Тогда как из христиан церковь посещают лишь около половины от общего числа."Пандемия, которая вызвала закрытие храмов, разделила верующих на два лагеря: практикующих (соблюдающих обряды и предписания) и тех, кто лишь относит себя к христианству. Первая группа довольно быстро сплотилась на фоне ограничений. Активные прихожане нашли иные формы общения с духовенством и друг с другом, и, как следствие, у них подъем", — говорит религиовед Роман Лункин."Интересная ситуация"Четкое разделение произошло не только в Европе. По словам Лункина, в странах Латинской Америки недавно зафиксировали интересную тенденцию: число верующих в целом падает, однако воцерковленных больше.В странах Африки, Юго-Восточной Азии, напротив, количество религиозных людей увеличивается. "Взрывной рост особенно отмечается в Индии, где активна христианская и мусульманская миссия", — обращает внимание ученый.Вместе с тем в мире растет число верующих "без деноминации" (сейчас религиозных людей более 90 процентов от общей популяции). При этом, уточняет эксперт, они могут соблюдать предписания той или иной религии."Очень интересная ситуация: многие не готовы заявлять о том, что они атеисты, — как это было в Советском Союзе. Но у них нет доверия к религиозным институтам", — говорит Лункин.В России наиболее ярко это показывают опросы ВЦИОМ. Согласно данным, православными себя называют 66 процентов россиян — на девять процентов меньше, чем в прошлом году. Однако лишь 13 процентов соблюдают Великий пост. Еще меньше, теперь уже по информации МВД, посещают праздничную службу на Рождество и Пасху.А вот число атеистов с 2017-го выросло вдвое — до 14 процентов. Примерно столько же в стране мусульман. Эксперты уверены — существенные изменения в религиозной картине России в ближайшие десятилетия вряд ли произойдут.

https://ria.ru/20201225/christmas-1590831652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, латинская америка, вциом, google, сша