Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210505/khramy-1730756797.html
Жители США и Европы бегут из храмов. Грозит ли такое России
Жители США и Европы бегут из храмов. Грозит ли такое России
Социологи предрекли массовый отток прихожан из церквей. В США — некогда одном из самых религиозных государств мира — все больше верующих предпочитают молиться... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T08:00
2021-05-05T07:54
религия и мировоззрение
россия
латинская америка
вциом
google
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604251066_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_5260fc0d72926e691ec0f55508d32765.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Социологи предрекли массовый отток прихожан из церквей. В США — некогда одном из самых религиозных государств мира — все больше верующих предпочитают молиться дома. Распространится ли тенденция на другие страны, включая Россию, — в материале РИА Новости."Молодежь убегает""Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы" — эти строки из Евангелия посвящены наступлению последних времен. Землю, согласно христианскому вероучению, ждут страшные катаклизмы. А затем придет Антихрист.Это пророчество Иисуса всегда пугает верующих. Особенно в США, где их очень много — 82 процента населения. Потребность американцев в Боге удовлетворена сполна: нигде в мире нет такого разнообразия конфессий. И храмов — почти 400 тысяч. Но теперь им, судя по всему, грозит "мерзость запустения". По данным Института Гэллапа, одной из крупнейших исследовательских организаций в области социологии, религиозные американцы уходят из церквей, мечетей и синагог. Только 47 процентов посещают "дома Божии". В 1999-м их было 70 процентов.Данные встревожили прежде всего протестантское духовенство. К этому течению себя относят большинство верующих американцев, за которых постоянно борются различные организации. Заманивают не только проповедями на улице, но и рекламой в соцсетях и по телевизору. К слову, религиозные телеканалы входят в десятку самых рейтинговых в Штатах."Снижение числа посещающих храмы можно объяснить сменой поколений. Американцев старшего возраста все меньше. Зрелое и молодое население все реже ходит в церковь. И разница усиливается: если поколение X отстает по религиозности от бэби-бумеров на восемь пунктов, то миллениалы и поколение Z — на тридцать", — объясняют специалисты Института Гэллапа.Из-за этого, отмечают ученые, в США в последние годы храмы закрываются тысячами. Процесс ускорила пандемия, когда сразу в нескольких штатах верующим запретили посещать службы.Мусульман стало большеТо, что для Америки новинка, для Европы уже привычная картина. Еще в середине десятых священники жаловались на отсутствие прихожан. Причина прежде всего в демографии. Коренные европейцы стареют, их замещают мигранты из мусульманских стран, в чьих семьях, как правило, не меньше троих детей. Социологи сделали вывод, что численность христиан к 2060 году увеличится на 34 процента, а мусульман — на 70.Неумолимый рост исламского населения косвенно подтверждают данные поисковика Google. В апреле компания заявила, что количество запросов по слову "Рамадан" среди европейцев впервые превысило "Пасху". Причем разрыв довольно существенный.Сейчас на континенте живет примерно 554 миллиона христиан. Сосчитать мусульман гораздо сложнее: по разным оценкам, их от 15 до 30 миллионов. И это только граждане стран Шенгенской зоны и Великобритании.Лидер роста — Германия. Сейчас там, по данным Федерального ведомства по миграции и делам беженцев, 5,6 миллиона последователей ислама. Пять лет назад их было на миллион меньше. Драйвером стали в основном выходцы из Турции. Затем идут жители ближневосточных стран, потом Северной Африки и Восточной Европы (Албании и Боснии).Но самое главное — то, что подавляющее большинство европейских мусульман регулярно ходят в мечеть. Тогда как из христиан церковь посещают лишь около половины от общего числа."Пандемия, которая вызвала закрытие храмов, разделила верующих на два лагеря: практикующих (соблюдающих обряды и предписания) и тех, кто лишь относит себя к христианству. Первая группа довольно быстро сплотилась на фоне ограничений. Активные прихожане нашли иные формы общения с духовенством и друг с другом, и, как следствие, у них подъем", — говорит религиовед Роман Лункин."Интересная ситуация"Четкое разделение произошло не только в Европе. По словам Лункина, в странах Латинской Америки недавно зафиксировали интересную тенденцию: число верующих в целом падает, однако воцерковленных больше.В странах Африки, Юго-Восточной Азии, напротив, количество религиозных людей увеличивается. "Взрывной рост особенно отмечается в Индии, где активна христианская и мусульманская миссия", — обращает внимание ученый.Вместе с тем в мире растет число верующих "без деноминации" (сейчас религиозных людей более 90 процентов от общей популяции). При этом, уточняет эксперт, они могут соблюдать предписания той или иной религии."Очень интересная ситуация: многие не готовы заявлять о том, что они атеисты, — как это было в Советском Союзе. Но у них нет доверия к религиозным институтам", — говорит Лункин.В России наиболее ярко это показывают опросы ВЦИОМ. Согласно данным, православными себя называют 66 процентов россиян — на девять процентов меньше, чем в прошлом году. Однако лишь 13 процентов соблюдают Великий пост. Еще меньше, теперь уже по информации МВД, посещают праздничную службу на Рождество и Пасху.А вот число атеистов с 2017-го выросло вдвое — до 14 процентов. Примерно столько же в стране мусульман. Эксперты уверены — существенные изменения в религиозной картине России в ближайшие десятилетия вряд ли произойдут.
https://ria.ru/20201225/christmas-1590831652.html
россия
латинская америка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604251066_51:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_6dd467f4172f87a4cd9db6a6d1d3072d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, латинская америка, вциом, google, сша

Жители США и Европы бегут из храмов. Грозит ли такое России

08:00 05.05.2021
 
© AP Photo / Rick RycroftАктер несет крест, изображения Иисуса Христа во время празднования Страстной пятницы в Сиднее
Актер несет крест, изображения Иисуса Христа во время празднования Страстной пятницы в Сиднее - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo / Rick Rycroft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Социологи предрекли массовый отток прихожан из церквей. В США — некогда одном из самых религиозных государств мира — все больше верующих предпочитают молиться дома. Распространится ли тенденция на другие страны, включая Россию, — в материале РИА Новости.

"Молодежь убегает"

"Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы" — эти строки из Евангелия посвящены наступлению последних времен. Землю, согласно христианскому вероучению, ждут страшные катаклизмы. А затем придет Антихрист.
Это пророчество Иисуса всегда пугает верующих. Особенно в США, где их очень много — 82 процента населения. Потребность американцев в Боге удовлетворена сполна: нигде в мире нет такого разнообразия конфессий. И храмов — почти 400 тысяч.
Но теперь им, судя по всему, грозит "мерзость запустения". По данным Института Гэллапа, одной из крупнейших исследовательских организаций в области социологии, религиозные американцы уходят из церквей, мечетей и синагог. Только 47 процентов посещают "дома Божии". В 1999-м их было 70 процентов.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРождественская месса в Латинском кафедральном соборе (Митрополичья базилика Успения Пресвятой Девы Марии) во время празднования католического Рождества во Львове
Рождественская месса в Латинском кафедральном соборе (Митрополичья базилика Успения Пресвятой Девы Марии) во время празднования католического Рождества во Львове - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Рождественская месса в Латинском кафедральном соборе (Митрополичья базилика Успения Пресвятой Девы Марии) во время празднования католического Рождества во Львове
Данные встревожили прежде всего протестантское духовенство. К этому течению себя относят большинство верующих американцев, за которых постоянно борются различные организации. Заманивают не только проповедями на улице, но и рекламой в соцсетях и по телевизору. К слову, религиозные телеканалы входят в десятку самых рейтинговых в Штатах.
"Снижение числа посещающих храмы можно объяснить сменой поколений. Американцев старшего возраста все меньше. Зрелое и молодое население все реже ходит в церковь. И разница усиливается: если поколение X отстает по религиозности от бэби-бумеров на восемь пунктов, то миллениалы и поколение Z — на тридцать", — объясняют специалисты Института Гэллапа.
Из-за этого, отмечают ученые, в США в последние годы храмы закрываются тысячами. Процесс ускорила пандемия, когда сразу в нескольких штатах верующим запретили посещать службы.

Мусульман стало больше

То, что для Америки новинка, для Европы уже привычная картина. Еще в середине десятых священники жаловались на отсутствие прихожан.
Причина прежде всего в демографии. Коренные европейцы стареют, их замещают мигранты из мусульманских стран, в чьих семьях, как правило, не меньше троих детей. Социологи сделали вывод, что численность христиан к 2060 году увеличится на 34 процента, а мусульман — на 70.
Неумолимый рост исламского населения косвенно подтверждают данные поисковика Google. В апреле компания заявила, что количество запросов по слову "Рамадан" среди европейцев впервые превысило "Пасху". Причем разрыв довольно существенный.
Сейчас на континенте живет примерно 554 миллиона христиан. Сосчитать мусульман гораздо сложнее: по разным оценкам, их от 15 до 30 миллионов. И это только граждане стран Шенгенской зоны и Великобритании.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Собор Святой Софии в Стамбуле
Лидер роста — Германия. Сейчас там, по данным Федерального ведомства по миграции и делам беженцев, 5,6 миллиона последователей ислама. Пять лет назад их было на миллион меньше. Драйвером стали в основном выходцы из Турции. Затем идут жители ближневосточных стран, потом Северной Африки и Восточной Европы (Албании и Боснии).
Но самое главное — то, что подавляющее большинство европейских мусульман регулярно ходят в мечеть. Тогда как из христиан церковь посещают лишь около половины от общего числа.
"Пандемия, которая вызвала закрытие храмов, разделила верующих на два лагеря: практикующих (соблюдающих обряды и предписания) и тех, кто лишь относит себя к христианству. Первая группа довольно быстро сплотилась на фоне ограничений. Активные прихожане нашли иные формы общения с духовенством и друг с другом, и, как следствие, у них подъем", — говорит религиовед Роман Лункин.

"Интересная ситуация"

Четкое разделение произошло не только в Европе. По словам Лункина, в странах Латинской Америки недавно зафиксировали интересную тенденцию: число верующих в целом падает, однако воцерковленных больше.
В странах Африки, Юго-Восточной Азии, напротив, количество религиозных людей увеличивается. "Взрывной рост особенно отмечается в Индии, где активна христианская и мусульманская миссия", — обращает внимание ученый.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожане во время божественной литургии, посвященной празднованию Входа Господня в Иерусалим, в храме Сретения Господня в Жулебино
Прихожане во время божественной литургии, посвященной празднованию Входа Господня в Иерусалим, в храме Сретения Господня в Жулебино - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Прихожане во время божественной литургии, посвященной празднованию Входа Господня в Иерусалим, в храме Сретения Господня в Жулебино
Вместе с тем в мире растет число верующих "без деноминации" (сейчас религиозных людей более 90 процентов от общей популяции). При этом, уточняет эксперт, они могут соблюдать предписания той или иной религии.
"Очень интересная ситуация: многие не готовы заявлять о том, что они атеисты, — как это было в Советском Союзе. Но у них нет доверия к религиозным институтам", — говорит Лункин.
В России наиболее ярко это показывают опросы ВЦИОМ. Согласно данным, православными себя называют 66 процентов россиян — на девять процентов меньше, чем в прошлом году. Однако лишь 13 процентов соблюдают Великий пост. Еще меньше, теперь уже по информации МВД, посещают праздничную службу на Рождество и Пасху.
А вот число атеистов с 2017-го выросло вдвое — до 14 процентов. Примерно столько же в стране мусульман. Эксперты уверены — существенные изменения в религиозной картине России в ближайшие десятилетия вряд ли произойдут.
Мужчина в костюме Санта-Клауса во время посещения детей в Майами, США - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 08:00Религия и мировоззрение
"Штамм Гринча". Пандемия "добила" главный праздник Запада
 
Религия и мировоззрениеРоссияЛатинская АмерикаВЦИОМGoogleСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29Московский суд получил 15 протоколов на Twitter, Facebook и Google
11:26Президент Болгарии распустит парламент на следующей неделе
11:26Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
11:25Правительство проработает полную оплату больничных родителям дошкольников
11:19Белорусская газета получила предупреждение за интервью с Тихановской
11:19В США заявили о серьезной нагрузке на авиацию из-за российских "Медведей"
11:12В Москве за сутки госпитализировали 1027 человек с коронавирусом
11:12Мишустин поручил отчитаться о расширении программы диспансеризации
11:11Мишустин поручил представить подходы к поддержке малообеспеченных семей
11:11Правительство ждет отчета по туристическому кешбэку
11:10Вызвавшую резонанс дорогу Углич-Рыбинск отремонтируют
11:08Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ
11:07Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19
11:07Портал mos.ru научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам
11:04В России за сутки 7506 человек выздоровели от COVID-19
11:03В России за сутки умерли 360 человек с COVID-19
11:03В Москве выявили 2432 новых случая заражения коронавирусом
11:02В России выявили 7975 новых случаев заражения коронавирусом
10:55Немецкие адвокаты попросили возбудить дело против Лукашенко
10:52В Кирове пенсионерку насмерть придавило забором со стройки
Лента новостейМолния