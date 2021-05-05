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Хакеры отключили сайт армии Колумбии из-за насилия при разгоне протестов
Хакеры отключили сайт армии Колумбии из-за насилия при разгоне протестов
Группа компьютерных взломщиков, которая называет себя Anonymous Колумбия, заявила, что заблокировала интернет-страницу вооруженных сил Колумбии в знак протеста... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T05:36
2021-05-05T05:36
иван дуке
anonymous
колумбия
в мире
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Группа компьютерных взломщиков, которая называет себя Anonymous Колумбия, заявила, что заблокировала интернет-страницу вооруженных сил Колумбии в знак протеста против насилия при подавлении многодневных протестов против налоговой реформы.При попытке открыть сайт колумбийской армии отображается ошибка из-за отсутствия ответа сервера, сохраненные версии сайта www.ejercito.mil.co в системе Google также недоступны.По информации офиса колумбийского омбудсмена, за неделю протестов в столкновениях погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. Минобороны сообщает о 840 пострадавших по обе стороны баррикад и 431 задержанном.Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются седьмой день, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога. Национальный протестный комитет заявил в понедельник о проведении 5 мая следующей национальной забастовки.Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.
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иван дуке, anonymous, колумбия, в мире

Хакеры отключили сайт армии Колумбии из-за насилия при разгоне протестов

05:36 05.05.2021
 
© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкКолумбия
Колумбия - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Чернощек А
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Группа компьютерных взломщиков, которая называет себя Anonymous Колумбия, заявила, что заблокировала интернет-страницу вооруженных сил Колумбии в знак протеста против насилия при подавлении многодневных протестов против налоговой реформы.
""Anonymous Колумбия" закрывает официальную страницу Колумбийской национальной армии, отвергая убийства и преследования, совершенные в ходе национальной забастовки против налоговой реформы правительства Ивана Дуке", - говорится в сообщении в блоге хакеров в Twitter.
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При попытке открыть сайт колумбийской армии отображается ошибка из-за отсутствия ответа сервера, сохраненные версии сайта www.ejercito.mil.co в системе Google также недоступны.
По информации офиса колумбийского омбудсмена, за неделю протестов в столкновениях погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. Минобороны сообщает о 840 пострадавших по обе стороны баррикад и 431 задержанном.
Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются седьмой день, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога. Национальный протестный комитет заявил в понедельник о проведении 5 мая следующей национальной забастовки.
Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.
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