https://ria.ru/20210505/khakery-1731157503.html

Хакеры отключили сайт армии Колумбии из-за насилия при разгоне протестов

Хакеры отключили сайт армии Колумбии из-за насилия при разгоне протестов

Группа компьютерных взломщиков, которая называет себя Anonymous Колумбия, заявила, что заблокировала интернет-страницу вооруженных сил Колумбии в знак протеста... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T05:36

2021-05-05T05:36

2021-05-05T05:36

иван дуке

anonymous

колумбия

в мире

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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Группа компьютерных взломщиков, которая называет себя Anonymous Колумбия, заявила, что заблокировала интернет-страницу вооруженных сил Колумбии в знак протеста против насилия при подавлении многодневных протестов против налоговой реформы.При попытке открыть сайт колумбийской армии отображается ошибка из-за отсутствия ответа сервера, сохраненные версии сайта www.ejercito.mil.co в системе Google также недоступны.По информации офиса колумбийского омбудсмена, за неделю протестов в столкновениях погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. Минобороны сообщает о 840 пострадавших по обе стороны баррикад и 431 задержанном.Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются седьмой день, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога. Национальный протестный комитет заявил в понедельник о проведении 5 мая следующей национальной забастовки.Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.

https://ria.ru/20210427/apple-1730120992.html

https://ria.ru/20210427/khakery-1730075202.html

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иван дуке, anonymous, колумбия, в мире