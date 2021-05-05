https://ria.ru/20210505/khadzh-1731232685.html

Эксперт опасается, что российские паломники могут пропустить хадж

Эксперт опасается, что российские паломники могут пропустить хадж

Паломники из России рискуют пропустить хадж в этом году, если власти Саудовской Аравии не распределят квоты по странам до середины мая, поскольку российские... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T19:27

2021-05-05T19:27

2021-05-05T19:27

религия и мировоззрение

россия

хадж

воз

саудовская аравия

медина

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Паломники из России рискуют пропустить хадж в этом году, если власти Саудовской Аравии не распределят квоты по странам до середины мая, поскольку российские туроператоры не смогут сформировать туры, заявил РИА Новости уполномоченный представитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) по делам хаджа, генеральный директор компании "Умма Тур" Шамиль Мукарамов.Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке. Хадж является одним из пяти столпов ислама. Его можно совершить только в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества"). Мусульмане придерживаются лунного календаря, поэтому время совершения хаджа ежегодно меняется. В 2021 году хадж состоится ориентировочно с 17 по 22 июля (точные даты объявят позже власти Саудовской Аравии). Также верующие могут посетить Мекку в любое другое время года. Такое "малое" паломничество называется умра, но, с точки зрения ислама, оно не обязательно и не является заменой хаджу.КвотыЕжегодно власти Саудовской Аравии распределяют среди стран квоту на хадж, от этого зависит, сколько паломников от каждой страны смогут отправиться в Мекку. Для умры такой процедуры не предусмотрено. По словам Мукарамова, саудовские власти до сих пор не распределили квоты, при этом обычно российские туроператоры закрывают продажу туров на хадж за 2-4 недели до даты его начала, поскольку нужно получить визы, забронировать билеты и отели."В этом году крайний срок, чтобы туроператоры смогли сформировать туры на хадж, – ориентировочно середина мая, а паломники должны купить туры до начала июля. Пока что мы не продаем путевки, потому что власти Саудовской Аравии до сих пор не распределили квоты. Если они не сделают этого до середины мая, с большой вероятностью российские паломники не попадут на хадж. И в следующий раз они смогут поклониться святыням ислама уже в сентябре-октябре. Но это будет уже умра, которая, согласно исламу, не заменяет хадж", - сказал Мукарамов.Он напомнил, что сезон умры длится весь год, кроме времени хаджа и двух месяцев после, поскольку саудовские власти берут тайм-аут и закрывают доступ к святыням для паломников. "В этом году хадж пройдет ориентировочно с 17 по 22 июля, но точные даты определят власти Саудовской Аравии, это зависит от лунного календаря. Кроме того, обычно российские турфирмы закрывают сезон умры по окончанию месяца Рамадан. Но если хадж не откроют в этом году, велика вероятность, что на умру осенью иностранных паломников тоже не пустят", - добавил эксперт.Мукарамов пояснил, что люди, совершая хадж, стремятся несколько раз поклониться святыням в Мекке, то есть кроме хаджа совершают умру, а также посещают святыни ислама не только в Мекке, но и в Медине. Поэтому, отметил эксперт, паломники приезжают в Саудовскую Аравию за две недели до хаджа, а туры на хадж длятся, как правило, 20-25 дней, минимум – две недели.Возраст и вакцинацияДаже если паломники из России получат возможность совершить хадж, не все желающие смогут отправиться в Мекку. "В 2021 году власти Саудовской Аравии ввели возрастное ограничение для желающих совершить хадж и умру, чего раньше не было. Из документов, которые мы получили, следует, что на умру пускают паломников с 18 до 50 лет, а на хадж – с 18 до 60 лет", - сказал Мукарамов. По его словам, в центральных регионах России до половины паломников - люди старше 60 лет, в то время как на Кавказе паломники более молодые.Для тех, кто попадает в возрастные рамки, остается нерешенной проблема с вакцинацией. "Мы ориентируемся на заявление властей Саудовской Аравии о том, что для поездок в хадж и умру необходимо вакцинироваться препаратами, которые должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V" - ред.). Мне неизвестны случаи, чтобы люди подавали на визу, никто пока этого сделать не пытался. Кроме того, нет информации от властей королевства, могут ли совершить паломничество те, кто переболел и у кого есть антитела, но кто не вакцинировался", - сказал Мукарамов.Также и для умры, и для хаджа "сохраняется требование саудовских властей за 72 часа до вылета сделать ПЦР-тест на коронавирус", подчеркнул он.Прямые рейсыДругая проблема для желающих совершить умру – отсутствие регулярных прямых авиарейсов между Россией и Саудовской Аравией, ведь одно из условий, которое выдвинули саудовские власти для иностранцев – рейсы с паломниками должны быть без пересадок, напомнил представитель ДСМР."Сезон умры, в отличие от хаджа, длится долго и не имеет четких дат, поэтому туроператорам сложно на каждую умру набрать целый самолет паломников, как на хадж, и организовать чартерный рейс. Исключение - программы на новогодние выходные и в месяц Рамадан", - сказал представитель туркомпании. По его словам, обычно паломники, совершая умру, либо летят индивидуально и пользуются регулярными рейсами с пересадками через третьи страны, либо с туроператорами, и тогда те бронируют в самолетах по 40-50 мест.Он добавил, что умра, которую предлагают туроператоры, как правило, длится 10-14 дней, но "если человек едет самостоятельно, то может поехать хоть на день: сам обряд умры длится 3-4 часа".Стоимость паломничества"Стоимость хаджа и умры увеличится в этом году из-за новых требований Саудовской Аравии", - предупредил Мукарамов.Так, по его словам, раньше на хадж были доступны комбинированные туры: "люди из России прилетали в Арабские Эмираты, оттуда на автобусе ехали в Саудовскую Аравию и это удешевляло туры на хадж"."В этом году комбинированные туры невозможно организовать из-за требования Саудовской Аравии о прямых авиарейсах. Также власти этой страны обязали паломников проживать в двухместных номерах, хотя раньше многие расселялись в 4-5-местных, и попросили заполнять автобусы только наполовину. Это в совокупности, по нашим предположениям, приведет к увеличению стоимости туров на хадж и умру примерно на треть", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210428/khadzh-1730265640.html

https://ria.ru/20210413/khadzh-1728117573.html

https://ria.ru/20210405/khadzh-1604300051.html

https://ria.ru/20210406/mekka-1604410189.html

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россия, хадж, воз, саудовская аравия, медина