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Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
Как правило, и мировые, и отечественные финансисты советуют откладывать не менее 10% от зарплаты. Это связано не только с необходимостью покрывать текущие... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T01:11
2021-05-05T01:11
россия
экономика
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Как правило, и мировые, и отечественные финансисты советуют откладывать не менее 10% от зарплаты. Это связано не только с необходимостью покрывать текущие расходы, но и с психологией – человеку проще сберегать по 10% регулярно, нежели 50% за один раз, рассказал агентству "Прайм" основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков. "Как показывает практика, в любом бюджете можно найти до 20% "утекающих" денег, которые ни на что содержательное не тратятся. Урезать свои потребности сильно не придется, а отказаться от ежедневного кофе по дороге на работу, спонтанных покупок на кассе супермаркета или неиспользуемых подписок в смартфоне будет полезно не только для кошелька, но и для здоровья", - считает эксперт. Он напомнил, что эти 10% нужно не только откладывать, но и инвестировать – деньги должны работать, увеличивая наш капитал. Для этого используется такой инструмент, как сложный процент: доходы начисляются на доходы, тем самым генерируя новую прибыль. Таким образом, скромная десятая часть зарплаты за несколько десятков лет может превратиться в прочный фундамент вашей дальнейшей жизни. При этом для накопления пассивного дохода на будущее надо думать лишь тем, кто закрыл сиюминутные потребности. Вначале надо позаботиться о качественной еде, здоровье, жилье, образовании и т.п., и лишь потом переходить к формированию капитала на долгий срок, заключил Гужиков.
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россия, экономика

Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты

01:11 05.05.2021
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Как правило, и мировые, и отечественные финансисты советуют откладывать не менее 10% от зарплаты. Это связано не только с необходимостью покрывать текущие расходы, но и с психологией – человеку проще сберегать по 10% регулярно, нежели 50% за один раз, рассказал агентству "Прайм" основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков.
"Как показывает практика, в любом бюджете можно найти до 20% "утекающих" денег, которые ни на что содержательное не тратятся. Урезать свои потребности сильно не придется, а отказаться от ежедневного кофе по дороге на работу, спонтанных покупок на кассе супермаркета или неиспользуемых подписок в смартфоне будет полезно не только для кошелька, но и для здоровья", - считает эксперт.
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Аналитик предупредил, как, инвестируя, не попасть в руки мошенников
Он напомнил, что эти 10% нужно не только откладывать, но и инвестировать – деньги должны работать, увеличивая наш капитал. Для этого используется такой инструмент, как сложный процент: доходы начисляются на доходы, тем самым генерируя новую прибыль. Таким образом, скромная десятая часть зарплаты за несколько десятков лет может превратиться в прочный фундамент вашей дальнейшей жизни.
При этом для накопления пассивного дохода на будущее надо думать лишь тем, кто закрыл сиюминутные потребности. Вначале надо позаботиться о качественной еде, здоровье, жилье, образовании и т.п., и лишь потом переходить к формированию капитала на долгий срок, заключил Гужиков.
 
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