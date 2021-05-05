https://ria.ru/20210505/kapital-1731151849.html

Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты

Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты

Как правило, и мировые, и отечественные финансисты советуют откладывать не менее 10% от зарплаты. Это связано не только с необходимостью покрывать текущие... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T01:11

2021-05-05T01:11

2021-05-05T01:11

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Как правило, и мировые, и отечественные финансисты советуют откладывать не менее 10% от зарплаты. Это связано не только с необходимостью покрывать текущие расходы, но и с психологией – человеку проще сберегать по 10% регулярно, нежели 50% за один раз, рассказал агентству "Прайм" основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков. "Как показывает практика, в любом бюджете можно найти до 20% "утекающих" денег, которые ни на что содержательное не тратятся. Урезать свои потребности сильно не придется, а отказаться от ежедневного кофе по дороге на работу, спонтанных покупок на кассе супермаркета или неиспользуемых подписок в смартфоне будет полезно не только для кошелька, но и для здоровья", - считает эксперт. Он напомнил, что эти 10% нужно не только откладывать, но и инвестировать – деньги должны работать, увеличивая наш капитал. Для этого используется такой инструмент, как сложный процент: доходы начисляются на доходы, тем самым генерируя новую прибыль. Таким образом, скромная десятая часть зарплаты за несколько десятков лет может превратиться в прочный фундамент вашей дальнейшей жизни. При этом для накопления пассивного дохода на будущее надо думать лишь тем, кто закрыл сиюминутные потребности. Вначале надо позаботиться о качественной еде, здоровье, жилье, образовании и т.п., и лишь потом переходить к формированию капитала на долгий срок, заключил Гужиков.

https://ria.ru/20210405/investirovanie-1604216974.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика