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Меркель рассказала о планах после канцлерства
Меркель рассказала о планах после канцлерства
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока у нее нет времени обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства, она планирует сделать это уже после... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:22
2021-05-05T14:22
ангела меркель
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока у нее нет времени обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства, она планирует сделать это уже после выхода в отставку.Меркель, которая является канцлером ФРГ с 2005 года, ранее заявляла, что ее нынешний срок в должности последний. В сентябре в ФРГ пройдут выборы в парламент, по итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером."Работа сейчас требует от меня многого во время пандемии, поэтому у меня нет времени подумать, что я будут делать после. А тогда (после выхода в отставку - ред.) я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу", - заявила Меркель на мероприятии по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации, отвечая на вопрос о планах после отставки.В ответ на реплику модератора, что такой ответ означает, что о пенсии пока речь не идет, Меркель заявила: "Посмотрим".
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ангела меркель, германия, нидерланды, в мире

Меркель рассказала о планах после канцлерства

14:22 05.05.2021
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока у нее нет времени обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства, она планирует сделать это уже после выхода в отставку.
Меркель, которая является канцлером ФРГ с 2005 года, ранее заявляла, что ее нынешний срок в должности последний. В сентябре в ФРГ пройдут выборы в парламент, по итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером.
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"Работа сейчас требует от меня многого во время пандемии, поэтому у меня нет времени подумать, что я будут делать после. А тогда (после выхода в отставку - ред.) я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу", - заявила Меркель на мероприятии по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации, отвечая на вопрос о планах после отставки.
В ответ на реплику модератора, что такой ответ означает, что о пенсии пока речь не идет, Меркель заявила: "Посмотрим".
 
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