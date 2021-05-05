https://ria.ru/20210505/ispaniya-1731205696.html

Испания возобновляет выдачу виз в Москве с 12 мая

Испания возобновляет выдачу виз в Москве с 12 мая

Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу шенгенских виз, говорится на сайте испанского генконсульства в столице. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:35

2021-05-05T15:35

2021-05-05T17:16

распространение коронавируса

россия

москва

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу шенгенских виз, говорится на сайте испанского генконсульства в столице."Желающим подать заявление на получение шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр", — говорится в заявлении дипмиссии.При этом въехать в Испанию или другие страны Евросоюза и Шенгенской зоны пока невозможно из-за коронавирусных ограничений. Визы будут выдавать с 1 июня.Заявку смогут подать те, у кого уже есть виза, срок действия которой составляет не менее года."Однако приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих двух-, трех- и пятилетних виз, а также родственникам граждан ЕС и собственникам", — сообщили в генконсульстве.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и некоторые другие. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.

https://ria.ru/20210407/khorvatiya-1727080689.html

россия

москва

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, испания, в мире