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Испания возобновляет выдачу виз в Москве с 12 мая
Испания возобновляет выдачу виз в Москве с 12 мая
Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу шенгенских виз, говорится на сайте испанского генконсульства в столице. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:35
2021-05-05T17:16
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу шенгенских виз, говорится на сайте испанского генконсульства в столице."Желающим подать заявление на получение шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр", — говорится в заявлении дипмиссии.При этом въехать в Испанию или другие страны Евросоюза и Шенгенской зоны пока невозможно из-за коронавирусных ограничений. Визы будут выдавать с 1 июня.Заявку смогут подать те, у кого уже есть виза, срок действия которой составляет не менее года."Однако приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих двух-, трех- и пятилетних виз, а также родственникам граждан ЕС и собственникам", — сообщили в генконсульстве.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и некоторые другие. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.
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россия, москва, испания, в мире

Испания возобновляет выдачу виз в Москве с 12 мая

15:35 05.05.2021 (обновлено: 17:16 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу шенгенских виз, говорится на сайте испанского генконсульства в столице.
"Желающим подать заявление на получение шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр", — говорится в заявлении дипмиссии.
При этом въехать в Испанию или другие страны Евросоюза и Шенгенской зоны пока невозможно из-за коронавирусных ограничений. Визы будут выдавать с 1 июня.
Заявку смогут подать те, у кого уже есть виза, срок действия которой составляет не менее года.
"Однако приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих двух-, трех- и пятилетних виз, а также родственникам граждан ЕС и собственникам", — сообщили в генконсульстве.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и некоторые другие. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.
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