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В Испании задержали обвиняемого в убийстве милиционеров на Украине
В Испании задержали обвиняемого в убийстве милиционеров на Украине
Мужчина, обвиняемый на Украине в убийстве двух милиционеров во время беспорядков в 2013 году, задержан в Испании, сообщила Национальная полиция. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:42
2021-05-05T12:42
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МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый на Украине в убийстве двух милиционеров во время беспорядков в 2013 году, задержан в Испании, сообщила Национальная полиция.Арест был произведен на основании международного ордера Украины."События, в связи с которыми его разыскивали, относятся к 2013 году во время беспорядков, произошедших в центре Киева. Находившийся в бегах, у которого была винтовка и около 60 патронов, открыл огонь по полицейским, убив, как минимум, двух из них, хотя украинские власти не знают точное число раненых и погибших агентов от рук этого лица", - говорится в сообщении испанской полиции.Мужчина задержан в муниципалитете Пусоль (автономное сообщество Валенсия). О том, что он может жить в этом районе, сообщил военный атташат Испании на Украине.Задержанный, как установило следствие, часто менял места жительства, на короткое время приезжал в Барселону, Мадрид и Валенсию. В последнее время он жил в отдельном доме в сельской местности в Пусоле.
https://ria.ru/20201220/zaderzhanie-1590119390.html
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испания, украина, в мире

В Испании задержали обвиняемого в убийстве милиционеров на Украине

12:42 05.05.2021
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне
Сотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый на Украине в убийстве двух милиционеров во время беспорядков в 2013 году, задержан в Испании, сообщила Национальная полиция.
Арест был произведен на основании международного ордера Украины.
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"События, в связи с которыми его разыскивали, относятся к 2013 году во время беспорядков, произошедших в центре Киева. Находившийся в бегах, у которого была винтовка и около 60 патронов, открыл огонь по полицейским, убив, как минимум, двух из них, хотя украинские власти не знают точное число раненых и погибших агентов от рук этого лица", - говорится в сообщении испанской полиции.
Мужчина задержан в муниципалитете Пусоль (автономное сообщество Валенсия). О том, что он может жить в этом районе, сообщил военный атташат Испании на Украине.
Задержанный, как установило следствие, часто менял места жительства, на короткое время приезжал в Барселону, Мадрид и Валенсию. В последнее время он жил в отдельном доме в сельской местности в Пусоле.
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