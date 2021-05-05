https://ria.ru/20210505/ispaniya-1731183979.html

В Испании задержали обвиняемого в убийстве милиционеров на Украине

В Испании задержали обвиняемого в убийстве милиционеров на Украине

Мужчина, обвиняемый на Украине в убийстве двух милиционеров во время беспорядков в 2013 году, задержан в Испании, сообщила Национальная полиция. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:42

2021-05-05T12:42

2021-05-05T12:42

испания

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154840/99/1548409908_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2c713229b6bd44a395585481268f9267.jpg

МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый на Украине в убийстве двух милиционеров во время беспорядков в 2013 году, задержан в Испании, сообщила Национальная полиция.Арест был произведен на основании международного ордера Украины."События, в связи с которыми его разыскивали, относятся к 2013 году во время беспорядков, произошедших в центре Киева. Находившийся в бегах, у которого была винтовка и около 60 патронов, открыл огонь по полицейским, убив, как минимум, двух из них, хотя украинские власти не знают точное число раненых и погибших агентов от рук этого лица", - говорится в сообщении испанской полиции.Мужчина задержан в муниципалитете Пусоль (автономное сообщество Валенсия). О том, что он может жить в этом районе, сообщил военный атташат Испании на Украине.Задержанный, как установило следствие, часто менял места жительства, на короткое время приезжал в Барселону, Мадрид и Валенсию. В последнее время он жил в отдельном доме в сельской местности в Пусоле.

https://ria.ru/20201220/zaderzhanie-1590119390.html

https://ria.ru/20201216/pokhischenie-1589497796.html

испания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, украина, в мире