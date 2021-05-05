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Неизвестные напали на нефтяное месторождение в Ираке
Неизвестные напали на нефтяное месторождение в Ираке
Несколько человек погибли и пострадали в результате нападения неизвестных на месторождение нефти в северной части Ирака, сообщило Министерство нефти страны. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:19
2021-05-05T13:19
2021-05-05T15:33
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БЕЙРУТ, 5 мая — РИА Новости. Несколько человек погибли и пострадали в результате нападения неизвестных на месторождение нефти в северной части Ирака, сообщило Министерство нефти страны."Сегодня утром террористической атаке подверглось месторождение Бай-Хасан в Киркуке. Подорваны две скважины, 183 и 177. Среди сотрудников безопасности и охраны объекта есть погибшие и раненые. Пожарные расчеты северной нефтяной компании смогли максимально быстро локализовать пожар на 177-й скважине. Тушение пожара на 183-й скважине продолжается", — говорится в заявлении ведомства.Власти Ирака не сообщили количество погибших и пострадавших, а также не указали, кто совершил нападение.Министерство нефти также заявило, что осуждает террористические атаки на нефтяные объекты, и отметило, что подобные действия не остановят работу нефтяной отрасли. В ведомстве подчеркнули, что специалисты будут предпринимать максимальные усилия для защиты нефтяных месторождений.
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