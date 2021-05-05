https://ria.ru/20210505/gosduma-1731180540.html

В Госдуме предложили обсудить проблему употребления энергетиков

В Госдуме предложили обсудить проблему употребления энергетиков

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, комментируя предложение детского омбудсмена Ирины Волынец о запрещении продажи энергетиков... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:10

2021-05-05T12:10

2021-05-05T12:10

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ирина волынец

здоровье - общество

госдума рф

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, комментируя предложение детского омбудсмена Ирины Волынец о запрещении продажи энергетиков несовершеннолетним, предложил для начала провести парламентские слушания по проблеме употребления энергетиков в России с участием их производителей, научного сообщества и родительской общественности.Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила с предложением запретить реализацию энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне, сообщает RT. Соответствующее предложение она направила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы."Такая проблема есть. Я бы на месте общественников и тех, кто занимается правами ребенка, сформировал рабочую группу и провел бы широкое общественное обсуждение. После этого вместе с учеными, вместе с родителями детей, с теми, кто занимается вопросами питания, выработал бы нормальные подходы", - сказал Петров РИА Новости.Он добавил, что в России не хватает своих стандартов по производству такого рода напитков.Также Петров выразил сомнения по поводу того, что запрещение продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне может решить проблему."Если их просто запретить, этот точно не правильно, мы должны разрабатывать здоровые напитки, и этим заниматься. Якобы это рынок отрегулирует – не отрегулирует", - пояснил он."Можно даже провести парламентские слушания на эту тему, потому что эта тема касается всех граждан Российской Федерации… Надо обсудить и действовать. Я абсолютно уверен, что это один из способов влияния на генофонд нашей нации", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20191218/1562511472.html

https://ria.ru/20210408/podrostki-1727295832.html

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россия, ирина волынец, здоровье - общество, госдума рф, общество