https://ria.ru/20210505/gorlovka-1731244257.html

Жительница Горловки попросила в СБ ООН помочь прекратить агрессию Киева

Жительница Горловки попросила в СБ ООН помочь прекратить агрессию Киева

Жительница поселка Горловка Анна Тув, лишившаяся мужа и дочери из-за обстрела со стороны украинских вооруженных сил, на неформальном заседании СБ ООН призвала... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T22:28

2021-05-05T22:28

2021-05-05T22:43

донецкая народная республика

совет безопасности оон

международный уголовный суд

москва

горловка

сша

в мире

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ООН, 5 мая – РИА Новости. Жительница поселка Горловка Анна Тув, лишившаяся мужа и дочери из-за обстрела со стороны украинских вооруженных сил, на неформальном заседании СБ ООН призвала здравомыслящие европейские организации способствовать прекращению агрессии со стороны Киева.Дом семьи Тув подвергся артиллерийскому обстрелу 26 мая 2015 года. В результате попадания снаряда погибли отец семейства и 11-летняя дочь. Двухлетний ребенок получил множественные осколочные ранения, а новорожденный был контужен. Мать семейства Анна Тув лишилась руки. В 2019 году ее кандидатура была выдвинута на Нобелевскую премию мира.В среду Россия проводит неформальное заседание СБ ООН "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине".По словам Тув, "сегодня идет не война, а массовое уничтожение населения". "Сегодня украинским военным раздаются листовки с изображением ребенка с пистолетом в руках, которые гласят, что у сепаратизма нет возраста, сегодня он ребенок, а завтра он предатель. Все бомбоубежища Горловке открыты, обстрелы не прекращаются", - сказал Тув, выступавшая по видеосвязи."Хотелось бы обратиться к здравомыслящим европейским организациям и объяснить, что без их помощи это будет продолжаться", - заявила она.Она рассказала, что после трагедии в ее семье она дала свидетельские показания."С тех пор прошло шесть лет. Никакой реакции нет. К сожаление, таких исков на сегодняшний день только в Донецкой республике 8 тысяч. Из них 2600 направлены в МУС, 5,5 тысячи - в ЕСПЧ. Реакции никакой", - подчеркнула Тув."На сегодня цифра погибших в ДНР - 4986 человек, из них 91 ребенок. Более 370 детей инвалиды", - добавила она.По ее словам, после произошедшего "ни одного слова сочувствия со стороны украинской власти не было" в ее адрес."Информация о гибели моей семьи не показывалась в украинских СМИ. Только когда я дала интервью для зарубежных СМИ, моя трагедия облетела мировые телеканалы, по украинским каналам показали, как мама моего супруга плачет на развалинах дома. По украинским СМИ сообщили, что российские агрессоры обстреляли наш район", - сказала она.Тув подчеркнула, что украинские власти не расследуют преступления националистов, которые пытают и насилуют население Донбасса."Все мы внесены на сайт "Миротворец". Украинское правительство внесло меня как пособницу оккупантов и террористов. Мы все "сепаратисты". Когда меня приглашают на федеральные каналы, и я задаю вопросы представителям украинской власти: сколько еще должно быть жертв, мне прямо отвечают, что мы генетический мусор, что мы – 4 миллиона людей, лишние на этой земле, что этнические русские должны уйти, освободить территорию, иначе мы будем зачищены", - заявила она.Дипломаты западных стран, выступающие на заседании, проигнорировали показания Тув, повторив лишь обвинения в "агрессии" России против Украины. Представительница США в частности заявила, что сегодняшнее мероприятие – еще один пример "дезинформации" со стороны России. Представитель Лондона обвинил Москву в том, что Россия пытается "отвлечь международное сообщество от ее собственных дестабилизирующих действий против Украины".Западные страны представлены на заседании не на уровне постпредов.

https://ria.ru/20210505/oon-1731243572.html

https://ria.ru/20210505/donbass-1731243297.html

донецкая народная республика

москва

горловка

сша

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донецкая народная республика, совет безопасности оон, международный уголовный суд, москва, горловка, сша, в мире