https://ria.ru/20210505/germaniya-1731172161.html

Немецкие адвокаты попросили возбудить дело против Лукашенко

Немецкие адвокаты попросили возбудить дело против Лукашенко

Четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив президента Белоруссии Александра Лукашенко и... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T10:55

2021-05-05T10:55

2021-05-05T10:55

александр лукашенко

германия

белоруссия

в мире

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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив президента Белоруссии Александра Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечности, сообщает издание Tagesspiegel.По заявлению адвокатов, в их распоряжении более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из Белоруссии и проживают в Германии, отмечает издание."Все клиенты сообщают о задержаниях на незначительных основаниях, пытках и жестком обращении на протяжении дней их удержания. В это время их удерживали в чрезвычайно тесных камерах и автозаках, и на протяжении нескольких дней они подвергались физическому насилию, их унижали, им угрожали, оскорбляли и подвергали другим унижениям", - пишут адвокаты. Один из адвокатов - Бенедикт Люкс - также депутат от партии "Зеленых".Как заявил другой адвокат Онур Озата, "все наши клиенты страдают от серьезных для здоровья последствий". "Мы ожидаем, что прокуратура будет преследовать совершенные в Белоруссии нарушения международного права в соответствии со своими полномочиями согласно принципам универсальной юрисдикции", - сказал он. В соответствии с принципами универсальной юрисдикции, определенные преступления могут преследоваться, если деяние имело место в другой стране, а обвиняемые и жертвы не граждане Германии.Как отмечает издание, если немецкие органы начнут расследование против представителей белорусских властей, то могут ограничить им свободу передвижения - теоретически, в таком случае подозреваемым следовало бы ожидать задержаний в ЕС. При этом, отмечает издание, для высокопоставленных политиков из Минска уже действует запрет на въезд во многие страны.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники.Оппозиция считает, что на выборах победила Светалана Тихановская, которая выехала в Литву. Против ряда членов оппозиции в Белоруссии возбуждены уголовные дела, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210504/programmy-1731100195.html

https://ria.ru/20210429/peskov-1730487838.html

германия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, германия, белоруссия, в мире